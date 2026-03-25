林志玲現身香港美到發光！粉外套配Valentino刺繡包滿滿少女感

記者鮑璿安／綜合報導

第一名模林志玲與「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）婚後幸福甜蜜，將重心回歸家庭的她鮮少露面，最近她為出席 Valentino 藝術晚宴優雅現身香港，機場穿搭以一身 Valentino 2026 早春系列造型亮相，在柔美與率性之間取得平衡，舉手投足依舊氣場滿分。





▲林志玲手上的 Valentino Garavani DeVain 包款更是亮點 。（圖／品牌提供）

林志玲這次選擇粉嫩短版外套搭配牛仔褲，外套以圓領與羽毛袖口細節增添浪漫氛圍，短版剪裁則拉長比例；下身的刷破牛仔褲帶出率性街頭感，讓整體造型不過於甜美，反而更顯輕盈有型。配件同樣吸睛，林志玲搭配大框墨鏡與尖頭高跟鞋，展現俐落女人味，而手上的 Valentino Garavani DeVain 包款更是亮點。包身以精緻刺繡與圖騰設計打造，輪廓小巧優雅，為整體造型注入藝術感，也呼應品牌近年更柔性、細膩的設計風格。

日前林志玲也受邀擔任SHIATZY CHEN夏姿．陳《拾華》慈善特賣愛心大使，身穿品牌春夏系列的蕾絲套裝，狀態依舊亮眼。林志玲透露，自己在新人時期便獲品牌創辦人王陳彩霞欽點拍攝形象照，當時一口氣試穿超過百套服裝，也結下深厚淵源。





▲林志玲出席夏姿拾華慈善特賣會。（圖／記者林敬旻攝）

