宋慧喬新造型太清爽！白色套裝＋FENDI草編包Baguette　新款詢問度破表

記者鮑璿安／綜合報導

FENDI 釋出 2026 秋冬 Pre-Collection 預告系列形象，由韓星宋慧喬親自演繹，以一身清爽純白造型亮相，再次展現她一貫的溫柔氣場與高級感時尚詮釋力。畫面中，她身穿白色針織上衣搭配同色系短褲，俐落剪裁襯托出輕盈線條，整體風格介於優雅與日常之間，逆齡模樣簡直百看不膩。





▲FENDI 釋出 2026 秋冬 Pre-Collection 預告系列形象，由韓星宋慧喬親自演繹 。（圖／品牌提供）

這次造型的最大亮點，莫過於她肩背的全新 Mamma Baguette 拉菲草編織包款，以天然拉菲草手工鉤織而成，透過人字紋編織呈現細膩紋理，不僅視覺上充滿夏日氣息，觸感也更加柔軟有彈性。包身以繩結結構打造出自然蓬鬆的立體輪廓，搭配經典 FF 金屬扣件與皮革細節，讓整體在隨性中仍保有精緻度。

設計上更加入實用巧思，索繩袋口讓開闔更靈活，也提升包款的包覆性與安全性，內部容量寬敞，能輕鬆收納日常隨身物品，兼具造型與機能。除了編織包款，本季亦同步推出經典皮革款式如 Peekaboo 迷你包，以俐落結構與溫潤棕色皮革展現品牌工藝底蘊，與拉菲草款形成「柔與剛」的對比，讓整個系列在材質與風格上更具層次。

以下看更多話題包款





▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）





▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）





▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。