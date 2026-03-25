fb ig video search mobile ETtoday

宋慧喬新造型太清爽！白色套裝＋FENDI草編包Baguette　新款詢問度破表

>

記者鮑璿安／綜合報導

FENDI 釋出 2026 秋冬 Pre-Collection 預告系列形象，由韓星宋慧喬親自演繹，以一身清爽純白造型亮相，再次展現她一貫的溫柔氣場與高級感時尚詮釋力。畫面中，她身穿白色針織上衣搭配同色系短褲，俐落剪裁襯托出輕盈線條，整體風格介於優雅與日常之間，逆齡模樣簡直百看不膩。

▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 釋出 2026 秋冬 Pre-Collection 預告系列形象，由韓星宋慧喬親自演繹 。（圖／品牌提供）

▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

這次造型的最大亮點，莫過於她肩背的全新 Mamma Baguette 拉菲草編織包款，以天然拉菲草手工鉤織而成，透過人字紋編織呈現細膩紋理，不僅視覺上充滿夏日氣息，觸感也更加柔軟有彈性。包身以繩結結構打造出自然蓬鬆的立體輪廓，搭配經典 FF 金屬扣件與皮革細節，讓整體在隨性中仍保有精緻度。

▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼宋慧喬 。（圖／品牌提供）

設計上更加入實用巧思，索繩袋口讓開闔更靈活，也提升包款的包覆性與安全性，內部容量寬敞，能輕鬆收納日常隨身物品，兼具造型與機能。除了編織包款，本季亦同步推出經典皮革款式如 Peekaboo 迷你包，以俐落結構與溫潤棕色皮革展現品牌工藝底蘊，與拉菲草款形成「柔與剛」的對比，讓整個系列在材質與風格上更具層次。

以下看更多話題包款

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。

關鍵字：

FENDI, 宋慧喬, 秋冬系列, 編織包, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

汶萊王子妃產後神采奕奕　華麗亮片裝上身擁小公主入懷

汶萊王子妃產後神采奕奕　華麗亮片裝上身擁小公主入懷

林志玲現身香港美到發光！粉外套配Valentino刺繡包滿滿少女感

林志玲現身香港美到發光！粉外套配Valentino刺繡包滿滿少女感

宋慧喬新造型太清爽！白色套裝＋FENDI草編包Baguette　新款詢問度破表

宋慧喬新造型太清爽！白色套裝＋FENDI草編包Baguette　新款詢問度破表

晚睡怎麼辦？5個實用方法讓你輕鬆早睡、找回生活節奏 最容易愛錯人星座Top 3 ！第一名太心軟　明知不適合還放不下 C羅3億超跑上曬4500萬對錶　「錶王」全鑽款閃爆 《逐玉》張凌赫帥顏洗版！必看三部爆紅戲劇 以為只是小錢？這「3種花錢法」正在默默讓你變窮 Swatch超薄錶換新裝　洋溢熱帶風情 白髮狂冒不是老！營養師曝5種「養黑髮食物」，很多人第一樣就吃不夠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面