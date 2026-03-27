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星巴克今推「大杯以上買一送一」　小周末買咖啡多賺一杯

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▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克慶祝在台邁入 28 周年，今（3／27）推出大杯以上好友分享優惠，適逢周五小週末，讓大家提前放鬆心情，85 度 Ｃ 今天也是逢週五咖啡日，推出中大杯咖啡第二杯半價優惠，準備讓消費者迎接悠閒周六日。

▲星巴克買一送一,星冰樂。（圖／記者蔡惠如攝）

星巴克今 3／27 限定一天，推出「歡慶 28 週年 好友分享日」優惠活動，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

優惠品項不包含蜂蜜公爵爆爆星冰茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲85度C、伯朗咖啡館開工慶優惠。（圖／業者提供）

▲85度C咖啡在周五也有優惠。（圖／業者提供）

85 度 C 在今天也有「周五咖啡日」優惠活動，當天中大杯咖啡系列，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

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