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三井OUTLET拼母親節全館2折起3／27開跑　滿額還送日本氣炸鍋

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▲▼林口三井outlet,MITSUI OUTLET PARK 林口,。（圖／記者賴志昶攝）

▲林口三井OUTLET推母親節檔期優惠。（圖／記者賴志昶攝）

記者蔡惠如／綜合報導

MITSUI OUTLET PARK 林口與台中港店宣布，將於 3／27 至 4／12 推出「激安購物節」優惠，不但推出消費滿 5,000 元送 600 元，還推出星級會員尊榮禮、卡友專屬滿額贈疊加好康，認真開搶母親節送禮與購物市場。

三井OUTLET林口店在購物節首五日（3／27-3／31）祭出最高回饋，消費者當日累積消費滿 5,000 元送 600 元抵用券，3／27 限定一天，旗下三星會員可直接領取 300 元抵用券；四星會員可領取 600 元抵用券的會員禮。4／1 至 4／5 期間完成新會員註冊，也可收到 100 元抵用券。

▲三井林口春天造景。（圖／業者提供）

▲三井林口春天造景。（圖／業者提供）

位於館內的熱門品牌 UNIQLO、GU、MUJI 等大店，在購物節期間消費滿額也享有 10% 的回饋。針對高客單價消費者，從 3/27 至 3/31 期間，累積消費滿 10 萬元送 recolte 2.8L 氣炸鍋；滿 15 萬元則可帶回 SAMSUNG 23L 微波爐，全部都是實用的滿額禮品。

台中港店則以「點數經濟」回饋忠實會員，3／27 至 4／5 期間，單筆消費滿 3,000 元送 200 點；4／6 至 4／12 單筆消費滿 2,000 元送 100 點 。最吸引人的是會員專屬抽獎，活動期間單筆消費滿 2,000 元即可獲得抽獎券，有機會抽中 1 萬點會員點數。

▲新光三越初夏購物節。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越初夏購物節4／1開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

新光三越「初夏購物節」將於 4／1 拉開序幕，集結超過 120 大美妝與香氛品牌，更攜手國際名品、流行服飾等 2,600 間櫃位，消費滿 3,000 元起就有 skm points 點數回饋，還有限定商品、特定信用卡點數加碼送，並首度攜手韓國超人氣潮牌 Wacky WiLLy 推出聯名限定好禮，韓星 aespa 成員 Giselle 腳下的稀缺限量鞋款驚喜開搶，讓大家在換季時節能以最亮麗的姿態迎接夏天。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲Wacky WiLLy KITTE LITE系列輕量鞋（黑／灰／卡其，共3色) 推薦價3,290元（每款全台限量100雙，0401起限量販售）。

新光三越 4／1 至 4／12 期間，化妝品單筆滿 3,000 元送 3000 點 skm points，半年保養戰力一次補齊；首 6 日（4／1～4／6）名品單筆滿 1 萬元送5,000點skm points；使用 skm pay 綁定聯名卡消費滿 8,000 元，再加贈 3000 點，其他11大銀行信用卡消費特定服飾類別滿 8,000 元再加贈 2000點（限量每卡每日限 1 次）。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲SKII活膚彈潤人氣組，特價6,200元，價值10,262元（新光三越獨家，6折）。

▲新光三越初夏購物節。（圖／業者提供）

▲GUERLAIN 皇家蜂王乳蜜露大容量組，特價5,250元，價值8,963元（新光三越獨家，59折）。

關鍵字：

MITSUI OUTLET PARK, 激安購物節, 林口Outlet, 台中港Outlet, 母親節優惠, 折扣, 滿額回饋

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