愛迪達在大稻埕開「三葉草中藥行」！Nike神級跑鞋Pegasus 42強化腳感

記者鮑璿安／綜合報導

運動與日常生活密不可分，為了塑造一場身臨其境的沉浸式體驗，adidas Originals於台北大稻埕打造「三葉草風格行」限時空間，直接開了一家「球鞋中藥行」超有在地氣息！而眾多跑者關注的焦點，Nike推出PEGASUS 42新一代神鞋，延續系列四十多年的經典，透過升級的 Air Zoom 氣墊系統，帶來煥然一新的舒適腳感。





▲「三葉草風格行」將於 3 月 27 日（五）至 3 月 29 日（日）限時開張 。（圖／品牌提供）

「三葉草風格行」將於 3 月 27 日（五）至 3 月 29 日（日）限時開張，以大稻埕百年中藥行為靈感場景，空間結合中藥行、茶行、碼頭與布市四大場景，轉化為沉浸式風格展間，並聚焦HANDBALL SPEZIAL LOAFER與SAMBA系列等春夏鞋款。整體以T-TOE經典運動、薄底鞋優雅與World Cup球衣混搭為三大主軸。鞋款亮點包含麂皮樂福鞋多色選擇，讓球鞋多了點正式感，搭配西裝也毫無違和。而話題鞋款 MARY-JANE SAMBA 亦推出新作，特色的T字帶鏤空設計與低底輪廓，兼顧復古質感與日常穿搭。服裝同步以比例混搭與層次堆疊，延伸運動與紳裝的跨界風格。





▲Nike推出PEGASUS 42將於4月9日正式上市 。（圖／品牌提供）

Nike推出PEGASUS 42並舉辦跑步體驗活動，主打升級Air Zoom氣墊與穩定回彈腳感。鞋款延續系列核心理念，透過能量回饋與流暢過渡，支援不同配速跑者日常訓練需求。中底搭載ReactX泡棉提供柔軟腳感，外底升級經典紋路設計強化多路面抓地表現。活動以3K節奏跑與團隊接力為主軸，讓跑者在穩定配速與衝刺轉換中體驗性能。同步串聯After Dark Tour全球夜跑系列，強調女性跑者社群連結與自我表達，賽事將於多城市展開，涵蓋10公里至半程馬拉松距離，打造沉浸式跑步體驗。