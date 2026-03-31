說流行／CHANEL 25迷你包全新心動配色登場！瑪格羅比分飾多角離不開它

記者鮑璿安／專題報導

近年來CHANEL 25 包款在流行趨勢上擁有重要地位，以優雅容量和百搭特性完美融入當代女性的生活日常，然而這款包袋的故事仍在繼續！全新的形象影片中，品牌形象大使瑪格羅比（Margot Robbie）和歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）驚喜同框，話題陣容引起討論，而包款也帶來全新比例以及色系，這回讓人更加心動不已了。

由導演 Michel Gondry 操刀的形象廣告中，跟著鏡頭來到熟悉的巴黎街區，透過他擅長的時間與空間交錯手法，捕捉瑪格羅比與不同版本的自己交錯而行，每一次相遇都對應一種風格狀態，當中還有瑪格羅比的偶像凱莉米洛驚喜客串，唱著《Come Into My World》引發深深的共鳴。畫面之中也自然連結到不同款式的 CHANEL 25，無論是通勤或是前往書店散步的休閒時刻中，皆有CHANEL 25陪伴在左右。

回到設計本身，於 2025 年問世的CHANEL 25 延續品牌標誌性的菱格紋、皮穿鍊與雙C標誌，整體線條更柔軟，帶有一點 Hobo 包的隨性感，少了以往口蓋包款帶給人的拘謹，多了一種自然垂墜的流動感。細節設計也更著重實際使用的體驗，雙口袋配置在視覺上保留經典語彙，同時提升收納的便利性。而本季也考量到亞洲女孩們相對嬌小的身材，帶來4種尺寸的設定，迷你包款更顯輕盈可愛，讓同一款包可以適應不同生活場景。

在材質與色彩上，CHANEL 25 也顯得更開放，除了令人陷入選色困難中，基本上沒有別的缺點了。除了經典皮革外，加入丹寧與帆布等材質，讓整體風格不再侷限於單一印象；色彩選擇則從低調中性色延伸至粉色、橙色與深酒紅，提供更多個人化的表達空間。

以下看更多話題包款





▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）





▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）





▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。