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才約會一次就被打槍？「5個地雷」你可能全中

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星座,冷暴力,個性。（圖／IG）

▲5個最常見的初次約會NG行為。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

初次約會往往決定了關係是否能繼續發展，看似只是簡單見面，其實每個細節都在影響對方的第一印象。許多人並不是不適合，而是在第一次約會中踩到「地雷」，讓好感瞬間歸零，以下整理出5個最常見的初次約會NG行為，想讓關係順利延續，這些細節最好先避開。

一、一直滑手機　讓對方覺得不被重視

約會時頻繁看手機，是最容易被扣分的行為之一。不論是回訊息還是滑社群，都會讓對方感覺你心不在焉，甚至懷疑自己是否不重要，初次見面最重要的是專注交流，適度放下手機，才能真正建立連結。

二、過度自我中心　聊天只圍繞自己

有些人一緊張就開始不斷分享自己的經歷，卻忽略傾聽對方，當對話變成單方面輸出，很容易讓對方感到疲累，也難以產生互動。良好的約會應該是雙向交流，適時提問與回應，才能讓氣氛自然流動。

三、過早談及私密或未來話題

第一次見面就詢問收入、過往感情史，甚至談論結婚、生小孩等話題，往往會讓對方感到壓力。初次約會更適合從輕鬆、日常的話題開始，讓彼此有空間慢慢認識，而不是急著定義關係。

四、遲到或態度隨便　缺乏基本尊重

時間觀念往往反映一個人的態度，無故遲到、臨時改時間，或是穿著過於隨便，都可能讓對方感覺不被重視。即使關係尚未建立，基本的禮貌與準備，仍是維持好印象的關鍵。

五、過度抱怨或負能量過重

初次約會如果充滿對工作的不滿、對生活的抱怨，容易讓氣氛變得沉重。雖然分享真實感受很重要，但過度負面容易讓對方產生壓力，也難以建立愉快的相處印象。

關鍵字：

約會技巧, 初次約會, 約會禁忌, 戀愛指南, 溝通秘訣

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