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Lily許韶恩、潤娥都選Burberry短版風衣！太修飾比例青春感直接拉滿

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記者鮑璿安／綜合報導

小S的二女兒Lily（許韶恩）身為時尚圈寵兒，日前獻出看秀初體驗前往倫敦欣賞Burberry 2026 冬季系列，而她的造型穿著也詮釋出新生代的青春洋溢，最近與韓星潤娥都換上了新款短風衣單品，彰顯春夏季節輕便又不失時髦的態度。

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲小S的二女兒Lily（許韶恩）、潤娥詮釋Burberry風衣 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲Burberry 短版熱帶Gabardine 材質Fitzrovia 風衣、立體Bloomsbury 化妝箱包 。（圖／品牌提供）

Lily以短版風衣現身倫敦街頭，米白色調搭配收腰設計與俐落翻領，讓整體比例更加輕盈，也為風衣注入都會感。她搭配立體Bloomsbury 化妝箱包款與個性化的小熊吊飾細節，在簡約之中增添精緻層次；另一套長版造型則以格紋圍巾點題，回歸經典英倫風格。韓星潤娥則透過短版風衣結合長靴，強調修長比例，再以流蘇圍巾與格紋包款點綴，讓整體多了柔和與年輕氣息。

▲▼Burberry 。（圖／品牌提供）

▲許路兒以風衣混搭連帽上衣，打造更具生活感的層次穿搭 。（圖／品牌提供）

Burberry風衣以Gabardine面料打造防水與輕盈特性，結合翻領、肩章與腰帶等細節，讓功能與美學並存。若想營造稍微成熟自在的氣息，許路兒以風衣混搭連帽上衣，打造更具生活感的層次穿搭，弱化正式印象。搭配圓潤輪廓的化妝箱包款，可手提也可斜背，展現實用與造型兼具的設計語言。

星二代們備受矚目，而孫芸芸愛女廖思惟也遺傳時尚基因，從曝光的日常私服可見，廖思惟偏好以簡單單品打造不費力的高級感，像是最近在戶外草地造型中，她以合身灰色背心搭配高腰牛仔褲，線條乾淨俐落，配上窄版墨鏡與金屬耳環，輕鬆營造出冷感氣場。值得一提的是，廖思惟私下愛用的包款，正是來自美國極簡品牌The Row，像是她近期最愛的這顆Astra Bowling Bag，售價約US$2,450 ，在官網上直接完售一空。

關鍵字：

Burberry, 短風衣, 倫敦時裝, 春夏穿搭, 時尚潮流

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