2026底妝級防曬推薦！吉伊卡哇聯名爆紅、黛珂素顏霜一支撐全場

▲2026防曬趨勢全面升級。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2026年的防曬趨勢已經全面升級，不再只是「防曬」，而是結合潤色、校色甚至保養機能的「底妝級防曬」。尤其在台灣悶熱氣候下，厚重底妝逐漸被淘汰，取而代之的是一抹就能提亮氣色、同時完成防護的潤色型防曬，成為今年最值得投資的美妝關鍵單品。

ALLIE吉伊卡哇聯名爆紅！濾鏡級潤色讓防曬變底妝

今年話題度最高的開架防曬之一，就是ALLIE攜手吉伊卡哇推出聯名系列，把防曬變成療癒系單品。持采UV高效防曬水凝乳延續品牌水感質地，清爽不黏膩，適合通勤與長時間外出使用，即使流汗補擦也不厚重。ALLIE防曬一直以來都是日台女生的最愛，這波聯名也讓防曬更具話題性！

▲ALLIE持采UV高效防曬水凝乳 90g。（圖／品牌提供）



潤色款更是重點，木質調勻妍打造自然柔霧濾鏡肌，紫陽明妍則針對蠟黃暗沉進行校色提亮，一抹就能讓氣色變乾淨。

▲ALLIE持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）40g／、ALLIE持采濾鏡調色UV防曬乳（紫陽明妍）40g（圖／品牌提供）

黛珂把防曬做到「素顏底妝等級」！一支素顏霜撐全場

黛珂今年防曬主打非常明確，就是把防曬直接做到底妝等級。最值得關注的是極效光無痕素顏霜，質地水潤輕盈，上臉幾乎沒有粉感，卻能自然修飾膚色與細微瑕疵，打造乾淨透亮的素肌感，01與10色號更是熱門選擇，日常不化妝也能有好氣色。

▲黛珂 極效光無痕素顏霜 SPF50+/PA++++ 30ml／1,150元。（圖／品牌提供）

同系列極效光無痕防禦乳則分為清爽型、抗汗防水型與美白型三種劑型，從日常通勤到戶外活動都能對應，質地清爽不黏膩，很適合台灣氣候。

▲黛珂 極效光無痕防禦乳共四款（清爽型、抗汗防水型、美白型、）50ml／1,550元。（圖／品牌提供）

另外，頂級AQ煥妍防禦精華則主打光澤肌效果，質地更為潤澤細緻，上臉帶出自然光感，適合作為妝前打底使用。

▲DECORTE黛珂 AQ煥妍防禦精華。（圖／品牌提供）



敏弱肌首選！曼秀雷敦純物理潤色防曬溫和不悶

針對敏感肌與醫美後族群，曼秀雷敦推出水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳，以100%純物理配方打造溫和防護。質地像乳液般輕盈滑順，推開後貼膚不悶，同時具備柔光潤色效果，可自然修飾暗沉與泛紅，打造乾淨素肌。

光透白提亮膚色、透亮粉增加紅潤氣色，搭配玻尿酸與維他命C衍生物，讓肌膚維持水潤感。

▲曼秀雷敦 水潤肌裸肌柔光純物理防曬乳—光透白、透亮粉，50g／540元。（圖／品牌提供）



ORBIS黑馬級養膚防曬！「遇光更強」成2026關鍵趨勢

今年另一大趨勢就是養膚型防曬。ORBIS全新升級的超全能盈白精華防曬乳，主打在接觸紫外線的同時啟動防護機制，讓防曬不只是阻隔，更結合日間保養概念。

質地偏精華乳液感，清爽不黏膩，上臉帶有自然光澤，適合長時間通勤與日常使用，是今年不可忽略的黑馬款。

▲ORBIS 超全能盈白精華防曬乳 SPF50+ PA++++ 50g／1,250元。（圖／品牌提供）

安耐曬2026升級版！潤色＋環境調節科技成通勤族救星

針對台灣悶熱氣候與室內外溫差問題，安耐曬推出全新防曬系列。膠原保濕防曬水凝乳搭載自動水分平衡科技，可依環境濕度調整肌膚含水量，維持清爽與水潤平衡。

而美肌潤色防曬水凝乳則透過粉紫色調校色與3重珍珠光效果，修飾蠟黃與毛孔，一抹就能打造自然透亮感，同時不泛白、不黏膩，也不易與底妝打架。

▲ANESSA 安耐曬 美肌保濕防曬/潤色防曬水凝乳 兩款SPF50+ PA++++ 90g／850元。（圖／品牌提供）

▲ANESSA 安耐曬 美肌保濕防曬/潤色防曬水凝乳 兩款SPF50+ PA++++ 90g／850元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀

▸ 26歲愛女未婚生子！孫芸芸二度發聲了 「32字心願」洩滿滿母愛

▸ 蝕本斷源1／拆光士林官邸百坪營舍 蔣市府毀老蔣古蹟

▸ 原始連結