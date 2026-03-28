九份老街延伸玩法　一路吃透新北瑞芳三貂嶺的山海系美食咖啡廳

文／MENU美食誌

不只九份老街，沿著山城一路延伸到瑞芳與三貂嶺，藏著更多值得停留的美食與風景。從在地人氣餐廳到隱身山林的秘境咖啡廳，一邊吃一邊看山海交錯的景色，讓這趟小旅行更有層次也更難忘！

微光森林 Twilight Cafe

崙頂路27號

整間店彷彿置身在森林裡，想遠離塵囂很推薦來這間放鬆享用美食。飲品推薦招牌手工椪糖冰拿鐵，椪糖的焦糖香香氣十足，帶著微微的苦甜，和拿鐵的醇厚奶香完美融合，喝起來很順口好喝又有層次。

▲手工椪糖冰拿鐵。（圖／美食客好好吃提供）

木治部

魚寮路110-10號

新北三貂嶺隱藏版日式咖啡廳！低消一杯飲品。整體氛圍很Chill，每一處都超好拍。還有一隻可愛慵懶狗狗”海仔“，推薦三溫糖布丁，是苦甜紮實的好吃。飲品推薦酸甜清爽的自製紫蘇氣泡飲。 店家無提供訂位，需現場等候。

▲新北三貂嶺隱藏版日式咖啡廳。（圖／美食客莉莉吃起來提供)

有間蛋糕店

民生街23號

新北瑞芳客製化蛋糕推薦！鄰近瑞芳火車站附近，採IG@ucakeshop_或官方LINE先預訂後自取，無店面。蛋糕好吃又好拍，推薦各位去九份兩天一夜，或是慶生、約會，都很適合訂這間蛋糕。

▲新北瑞芳客製化蛋糕推薦。（圖／美食客莉莉吃起來提供）



寬哥那裡

魚寮路110號

無論是義大利麵、披薩還是甜點，這裡的每一道料理都讓人驚豔。推薦自製蝦膏Pasta，味道真的非常濃郁，蝦控們絕對不能錯過！此外義式Pizza三明治，也是人氣品項。外皮有經過窯烤，包裹著卡布里沙拉和生火腿的絕妙組合，外皮非常彈牙，口感極佳。飲品推薦清爽解膩冰釀氣泡茶，每一口都讓人感受到料理的用心與美味。

▲寬哥那裡。（圖／美食客娜要吃什麼提供）



CHLIV Jiufen

輕便路59-1號

拉花冠軍之名，來九份必品嚐！超推薦人氣品項竹炭咖啡，香氣十足，很順口。品牌主打質感黑色系，內用座位較少。如天氣涼爽無下雨的話，很適合手拿咖啡在店外的平台看風景，渡過愜意的時光。

▲竹炭咖啡必品嚐。（圖／美食客河配魚提供）



海之味現烤翡翠螺

九份老街

來到九份老街必吃這間翡翠鳳螺肉，很大顆Q彈鮮甜香氣十足無腥味！一份$150有很多顆，搭配五味醬很涮嘴。有提供內用空間，有機會來九份老街，一定要去吃吃看。

▲海之味現烤翡翠螺。（圖／美食客誌莉莉吃起來提供）



延伸閱讀

好山好水的苗栗除了有四季美景，當然也有優質咖啡廳，六間寶藏好店趕快先收進口袋中

不收藏會後悔！幫你整理出中山站必吃清單：連外國觀光客都排隊的超人氣美食大公開

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。