Threads網友狂推GU必買新品清單！rokh聯名、升級版錐形褲一定要搶

文／美人圈

最近Threads上有網友狂推一波GU新品清單，甚至直呼「看到有貨一定要先搶再說！」不少單品一上架就被掃光，補貨速度完全跟不上大家的購買力。從全球熱銷破千萬件的錐形褲、芭蕾舞運動鞋到新推出的rokh聯名系列，每一款都是高CP值又好搭的日常必備，難怪會被網友封為「GU必收清單」。如果你最近剛好在逛GU，這幾款真的建議看到直接帶走，不然很可能下一秒就缺貨！

GU 必買新品推薦：

Barrel Ankle輕型牛仔錐形褲，NT$990

全球熱銷的錐形褲在今年迎來全新升級！以輕磅丹寧重新詮釋GU熱銷破千萬件的經典輪廓，在保有立體錐形線條的同時，大幅降低厚重感。九分比例搭配輕盈、透氣的牛仔材質，讓造型更俐落清爽，也更適合春夏與台灣氣候，是本季最能代表「神褲升級」的關鍵款式。

▲GU全球熱銷的錐形褲。（圖／GU，下同）



Barrel Ankle工作錐形褲，NT$990

另一款全新Barrel Ankle工作錐形褲透過工裝口袋與結構細節，為經典錐形輪廓注入實用性與造型張力，在九分比例的清爽感之上，多了一份份量與存在感。兼顧機能與風格，適合偏好率性、結構感穿搭的消費者，讓錐形褲不只修飾比例，也能成為造型重點。

抓褶芭蕾運動鞋，NT$790

GU官網熱銷榜第一名就是這雙抓褶芭蕾運動鞋，鞋口採用鬆緊抽皺設計完美貼合雙腳，穿脫方便。鞋面剪裁較淺，可以適度露出優美的腳背線條，營造清爽印象。加上配有支撐足弓的杯型鞋墊，長時間行走也不易疲勞，是一雙百搭又適合出國暴走的高CP美鞋，難怪網友搶包色！

Puff空氣感休閒寬褲，NT$790

這款Puff空氣感休閒寬褲近期在Threads上討論度超高，主打輕盈空氣感面料＋寬鬆直筒版型，穿起來不只舒服透氣，還能自然修飾腿型，打造隨性又顯瘦的日常穿搭。高腰設計更是加分關鍵，輕鬆拉長比例，搭配短版上衣或簡單T恤都很好看。不少網友分享這款褲子不挑身形、四季都能穿，不論是通勤、出門逛街還是旅遊都很適合，CP值超高，也難怪會成為GU新品中的搶手王！

水餃包，NT$690

GU水餃包圓弧澎潤的水餃輪廓＋輕盈尼龍材質，整體看起來可愛又帶點韓系隨性感，隨便一背就很有造型。包身尺寸約20×18×13cm，日常出門的手機、錢包、補妝小物都能輕鬆收納，實用度也很高。 肩背帶長度可自由調整，一包玩出多樣造型，加上輕量材質不會增加負擔，無論通勤、逛街或旅行都很適合。

GU × rokh 氣球褲，NT$1,290

於3月27日上市的全新GU × rokh 2026春夏聯名系列已經掀起不少討論！像是這一款氣球褲就是許多人購物車必買單品，褲腳可調式釦件設計可隨心切換寬版與繭型輪廓，兼顧造型變化與穿著實用性，兩款配色不論是單穿搭配別的單品，或是以成套樣貌呈現都很有型，收一件不會後悔。

GU × rokh 羅紋荷葉開襟外套（7分袖），NT$990

這一款GU × rokh羅紋荷葉開襟外套讓不少少女為之瘋狂！採用適合長時間穿著、具清涼感的材質，且為避免穿著時顯得厚重，還用了前短後長設計。搭配優雅的荷葉邊，一上身立刻自帶甜美優雅氣息，不論是單穿搭配牛仔褲，亦或是內搭洋裝或簡約T恤穿出層次感都好看。

GU × rokh 雙繫帶芭蕾運動鞋，NT$990

GU近期在芭蕾舞運動鞋的賽道上可謂開闢出一條全新路線，將芭蕾鞋的優雅輪廓與運動鞋的舒適機能結合，不只好看，還更好走，直接成為今年最值得入手的平價爆款之一。像這一款即將發售的rokh雙繫帶芭蕾運動鞋將瑪莉珍鞋款結合個性化鞋底，加入運動風格元素的設計鞋款。可調式雙繫帶設計，可依腳型簡單調整貼合度，大大提升行走穩定感，內襯柔軟緩衝材質，提供良好足部觸感，久穿也舒適自在。

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