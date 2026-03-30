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Jisoo《訂閱男友》底妝全天不浮粉的秘密武器　加碼韓妞最愛保濕噴霧清單

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文／美人圈

還在羨慕Jisoo在韓劇《訂閱男友》裡帥哥男友不間斷地換？想要勾住男神的目光，光靠顏值可不夠，精緻又服貼的底妝才是真正關鍵！不少觀眾也發現，Jisoo在劇中的妝容幾乎每一幕都維持細緻透亮、完全不浮粉的完美狀態，而她底妝服貼的秘密武器近期也在幕後花絮中曝光啦。原來她在上底妝前會先噴上保濕噴霧為肌膚補水，讓肌膚維持水潤狀態，再上妝自然更服貼、不易卡粉。本篇就來公開Jisoo愛用的妝前保濕噴霧，同場加碼推薦多款韓妞最愛的保濕噴霧清單，想讓底妝更持久服貼的人一定要筆記！

▲Jisoo底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲Jisoo曬出許多幕後花絮照。（圖／IG@sooyaaa__、IG@netflixkr）

Jisoo愛用同款妝前保濕噴霧：AESTURA 每日保濕柔護細噴霧

Jisoo在幕後花絮中使用的妝前保濕噴霧，就是韓國皮膚科品牌AESTURA的每日保濕柔護細噴霧。主打神經醯胺修護肌膚屏障，保濕噴霧＋乳霜滋潤力合一，是乾肌與敏感肌很愛的高保濕噴霧。整體質地帶有微微乳白色的「Cream Mist」感，比一般化妝水型噴霧更滋潤，但吸收後不會黏膩，因此許多韓妞會把它當作妝前保濕、乾燥急救或換季穩膚噴霧使用。

▲Jisoo底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲AESTURA的每日保濕柔護細噴霧。（圖／IG@aestura.official）

加碼推薦5款韓妞最愛保濕噴霧清單

保濕噴霧推薦：Bioheal BOH泛醇積雪草修復噴霧乳液

Bioheal BOH泛醇積雪草修復噴霧乳液同樣是多次蟬聯Olive Young熱銷榜的保濕噴霧之一，回購率超高！主打泛醇（Panthenol）與積雪草修護成分，能在補水同時舒緩乾燥、敏感與泛紅問題，幫助穩定肌膚狀態。質地為細緻的乳液型噴霧，噴出來是輕盈水霧，卻帶有乳液般的滋潤度，特別適合乾肌或換季時使用。無論是妝前保濕、日常補水或冷氣房急救都很方便，也難怪成為不少韓妞包包裡必備的保濕噴霧之一。

▲Jisoo底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲Bioheal BOH泛醇積雪草修復噴霧乳液。（圖／Olive Young）

保濕噴霧推薦：d’Alba 白松露水光精油賦活噴霧

d'Alba白松露水光精油賦活噴霧真的可以說是韓女隨身必備的保養神器，不只在Olive Young長年熱賣，更有許多美妝YouTuber都推薦過！主打義大利白松露精華，搭配植物精油與保濕成分，能瞬間替肌膚補水又帶來細緻光澤。噴起來的霧感非常細緻，不會有大水珠破壞妝容，反而能讓底妝更服貼、有水光感，讓妝感像自帶柔焦濾鏡。很多人都拿它當定妝噴霧或隨時補水小幫手，特別適合乾燥辦公室或飛機上使用。味道清新療癒，使用感受很加分。

▲Jisoo底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲d’Alba 白松露水光精油賦活噴霧。（圖／IG@dalba_japan）

保濕噴霧推薦：Torriden 低分子量玻尿酸保濕噴霧 

Torriden低分子量玻尿酸保濕噴霧主打品牌招牌的5D多重玻尿酸配方，能從肌膚表層到深層建立多層保濕網絡，幫助長時間維持水潤感。低分子玻尿酸分子較小，更容易滲透肌膚，讓肌膚看起來更飽滿透亮。噴霧質地非常細緻、清爽不黏膩，能快速補水同時鎖住水分，也能在妝前使用讓底妝更服貼，或在上妝後輕噴補水、提升光澤感，讓肌膚隨時維持水潤清透的「玻璃肌」狀態。

▲Jisoo底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲Torriden 低分子量玻尿酸保濕噴霧 。（圖／Torriden）

保濕噴霧推薦：Anua PDRN 玻尿酸水潤膠囊噴霧

Anua PDRN玻尿酸水潤膠囊噴霧近期在韓國超火，幾乎是韓妞化妝台人手一罐！主打PDRN（鮭魚DNA修護成分）＋玻尿酸雙重保濕配方，能在快速補水的同時幫助提升肌膚光澤與彈潤度，協助肌膚修護並讓膚況看起來更飽滿透亮。噴霧採用細緻膠囊型精華霧化技術，在噴灑時微小油脂膠囊會在肌膚表面爆開並迅速吸收，帶來水潤但不黏膩的光澤感。質地清爽輕盈，很適合在妝前保濕、補妝前補水或冷氣房隨時補水使用，也是不少韓妞打造「玻璃肌」光澤感的秘密武器之一。

▲Jisoo底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲Anua PDRN 玻尿酸水潤膠囊噴霧。（圖／Anua）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, Jisoo, 底妝, 訂閱男友, 保濕噴霧

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