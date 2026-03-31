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「種鑽石美容」是什麼？皮膚科醫師警示光澤肌背後是毀膚代價

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文／美人圈

妳有聽過「種鑽石美容」保養法嗎？近期在社群上有一個韓國直銷保養品牌，宣稱「用保養品就能種出鑽石光澤感」的水煮蛋肌，聽起來像是瑕疵肌救星，但在皮膚科醫師眼中，這可能是一場「皮膚災難」的開端。這次我們邀請到光澤診所總院院長王朝輝醫師，為大家拆解這項新興美容手段背後的真相，看完保證妳會驚呼：這其實是「20年前的舊瓶裝新酒」！

*本文旨在導正大眾護膚觀念，內容引述自皮膚科醫師專訪，不代表任何產品之療效保證。

「種鑽」到底在種什麼？醫師拆解：這與「藻針」異物嵌入原理一模一樣！

許多人好奇，種鑽是真的把鑽石種進去嗎？王朝輝醫師直言，所謂的種鑽，本質上與流行已久的「藻針」原理高度相似。

王朝輝醫師觀點： 「藻針或所謂的種鑽石機制，就像是在蚌殼嵌入異物會生成珍珠一樣，種鑽石美容是利用人體的『自我保護與免疫機制』，當外來物質（如二氧化矽粉末、碎玻璃或藻針）嵌入角質層，皮膚會啟動免疫反應，試圖透過巨噬細胞吞噬或加速角質代謝來排出異物。」

這種「強迫代謝」的過程，會讓皮膚短期內看起來細緻、發亮，但本質上是一種極具破壞性的刺激 。

▲種針 。（圖／美人圈提供）

▲（圖／美人圈）

種鑽石直銷話術大破解：關於「亮白」與「卸鑽」的3大皮膚毀滅迷思

面對種鑽石美容業者天花亂墜的直銷宣稱手法，王朝輝醫師提醒大家要保持理性，別被「亮」給騙了。

迷思1：皮膚越亮越好？小心角質層過薄引發慢性發炎

【醫師真相】：異常的發亮可能代表「角質層過薄」！

健康肌膚應該有自然的皮紋、皮溝與皮丘。當皮膚亮到像反光鏡、紋理完全消失時，代表角質層已被磨得過薄，喪失了基本的保護力。追求0毛孔的水煮蛋肌，反而會讓皮膚變得極度敏感，甚至引發慢性發炎或玫瑰痤瘡。

迷思2：脫皮是排毒換皮？醫師警告那是「急性受損」

【醫師真相】：那是「急性發炎與受損」！

脫皮絕非正常現象！刺痛感來自於物理性異物殘留。這種破壞機制極其「不可控」，深度完全取決於操作者的力道。一旦嵌入過深，可能造成難以癒合的傷口、反黑，甚至形成「肉芽腫」。

迷思3：頻繁擦保養品「卸鑽」？小心誘發敏感肌血管反應

【醫師真相】：這是在「淹死你的皮膚」！

業者宣稱的卸鑽流程，其實是因為皮膚受損後極度乾燥，不得不厚塗。醫師比喻：「適度澆水是好事，但天天灌水根部會泡爛。」長期厚塗過多產品，反而會誘發血管反應，讓皮膚變成嚴重的敏感肌 。

▲種針 。（圖／美人圈提供）

▲健康肌膚應該有自然的皮紋、皮溝與皮丘（如AI模擬發光美肌圖）、右圖／美人圈）

【社群災情直擊】小紅書受災戶告白：妳想種的是鑽石，得到的卻是「爛臉」？

「種鑽石美容」並非新鮮事。早在兩三年前，這股風潮就曾席捲中國小紅書。搜尋 「種鑽石護膚有危害嗎」、「種鑽石護膚是騙人嗎」，妳會發現無數受災戶的血淚控訴：

「種鑽後皮膚很刺痛」： 許多網友分享連續施作後，皮膚薄到連吹冷氣都會痛，甚至出現嚴重的接觸性皮炎。

「停不下來的反黑期」： 因物理性嵌入力道不均，導致臉部出現一塊塊像髒掉的色素沉澱。

「退坑真心話」： 許多過來人奉勸：「這就是變相的強迫磨皮，皮膚薄的人千萬別試，當初為了發亮，現在變成爛臉！」

王朝輝醫師對此表示：角質層代謝週期為28天，這些社群上的慘痛經驗，正是臨床上常見的「過度破壞」後遺症。一旦過度磨損角質進入慢性發炎，皮膚的自我修復力會崩潰，這也是為什麼醫師對這類行為持保留態度。

▲種針 。（圖／美人圈提供）

▲健康的肌膚應保有自然的皮紋與皮溝。AI模擬顯示過度追求「水煮蛋肌」可能導致角質層過薄，喪失防禦力。（本圖由AI模擬生成，非真實臨床病例）。

種鑽石後皮膚發紅、刺痛怎麼辦？皮膚科醫師的「居家修復3步驟」

如果你剛做完「種鑽石美容」，發現臉部異常紅腫、發燙，甚至連脫皮，這代表你的皮膚屏障已嚴重受損，正處於急性發炎期。王朝輝醫師建議，此時首要任務不是「補水」，而是「降溫與減法保養」：

1.物理性降溫，停止任何摩擦： 使用生理食鹽水浸濕乾淨紗布，輕敷於發紅處5－10分鐘，降低皮表溫度。切記不要使用強效美白或含酸類酒精的噴霧。

2.停用所有「功能性」保養品： 這段期間，請收起所有的抗老、美白、高濃度精華液。醫師強調，發炎中的皮膚就像受傷的傷口，過多的營養反而會變成負擔。

3.僅使用成份單純的修護霜： 在選擇含有神經醯胺（Ceramides）、積雪草（Cica）或維他命B5等具備修復功能的產品。若48小時後紅腫未消退，甚至出現膿疱或不明滲出液，請務必尋求專業皮膚科醫師診斷，切勿聽信美容業者「這是排毒期」的說法。

醫師叮嚀： 「千萬不要在皮膚發炎時，為了『卸鑽』而加倍厚塗保養品，用最簡單的修復成份，先讓肌膚穩定下來才是最重要的。」

誰適合「種鑽」？皮膚科醫師的養膚真心話與風險評估

雖然醫師對種鑽持保留態度，但他也提到，某些情況下這的確是一種代謝手段，每個人膚況不同，選擇前應謹慎評估：

誰適合？：角質層厚、想短期強化代謝的人。醫師建議：每個月不超過一次，不建議頻繁操作，具體頻率應諮詢專業醫師評估 。

誰該避免？：敏感肌、乾性肌、皮膚正在發炎的人，千萬別嘗試！

王朝輝醫師也叮嚀： 「真正的光澤來自『飽水度』與『光線折射完整』，而不是把角質磨平。養膚哲學應追求『清潔、保濕、防曬』的簡約保養。在嘗試任何新興美容前，先問過專業醫師，別讓愛美變成毀膚的代價。」

▲種針 。（圖／美人圈提供）

▲（圖／美人圈）

「種鑽／藻針」vs.「醫美雷射（如飛梭／皮秒）」差異懶人包

藻針目前仍是皮膚科中偶爾會使用的治療方式之一，為了讓大家更清楚差異，我們整理了常見改善膚質和紋理的幾種方式效價與安全對比：

1. 運作原理大不同

種鑽／藻針：屬於物理性的「異物嵌入」 。透過微小顆粒（如二氧化矽）刺入角質層，強迫皮膚啟動免疫機制與代謝反應 。

醫美雷射：屬於精準的「能量破壞」 。利用特定波長的能量精準作用於目標層級，達到先破壞再建設的效果 。

2. 精準度與掌控力

種鑽／藻針：精準度較低 。深度完全取決於操作者的力道與手感，屬於不可控的破壞，容易嵌入過深 。

醫美雷射：精準度極高 。醫師能透過儀器精準界定深度與強度，避免傷及無辜組織，安全性較高 。

3. 安全性風險評估

種鑽／藻針：風險較高 。若外來物質無法代謝，可能導致慢性發炎、過敏，甚至形成「肉芽腫」或難以癒合的傷口 。

醫美雷射：安全性經過核可 。屬於醫療級監控，療程更為精確且副作用相對可預測 。

4. 臨床與最終成果

種鑽／藻針：效果有限且不穩定，通常僅作用於表層代謝 。

醫美雷射：如飛梭或皮秒雷射，其深度更深、強度更強，對於縮小毛孔與改善膚質更佳 。

醫師總結：如何選擇才不傷皮？

王朝輝醫師最後提醒，如果皮膚較厚且追求短期代謝，「種鑽」可作為輔助，但連續使用不得超過六次 。若想要更精準、安全地解決毛孔與細紋問題，醫美雷射仍是目前主流且更科學的選擇 。

▲種針 。（圖／美人圈提供）

▲王朝輝醫師指出「種鑽」並非吸收營養，而是利用微小顆粒（如AI模擬所示）嵌入皮膚引發異物反應，強迫角質代謝。

FAQ 種鑽石美容常見問題：

醫師深度解答

Q1：為什麼給銷售講師做沒事，自己在家「種鑽」卻全臉脫皮、起紅疹？

王朝輝醫師解答：關鍵在於「深度與力道的不可控性」！種鑽本質上是「異物嵌入」。專業講師雖較有經驗，但一般民眾自行操作時，極易因力道不均或過度摩擦，導致細微粉末刺入過深。當皮膚偵測到「外來侵入」時，會啟動防禦機制，引發急性發炎與大面積脫皮。這也是普遍皮膚科醫師認為種鑽比起醫美雷射，在安全性上更具不可預測性。

Q2：業者宣稱種鑽後三天不能洗臉，要頻繁擦保養品「卸鑽」？

醫師解答： 站在皮膚科醫師的角度，「卸鑽」本質上是 「強迫性的災後修護」。當異物種入後，皮膚屏障已破損發炎，業者要求的「厚塗」只是暫時蓋住受損處以緩解乾裂。這種做法存在兩大隱憂：

1.不洗臉的風險： 發炎中的皮膚若不清潔，堆積的保養品與代謝物可能滋生細菌。

2.皮膚慢性發炎危機： 長期（超過6週）頻繁塗抹多瓶產品，會讓皮膚承受度達到臨界點，進而誘發血管擴張與慢性發炎，這也是為什麼許多人做完種鑽後，反而變成了長期的敏感肌。

*療程效果因人而異，並非保證每個人都有相同的效果；
有關適應症、禁忌症等副作用等問題，療程前務必親自諮詢醫師，由醫師為專業說明和診斷

本篇諮詢專業醫師：王朝輝醫師

現任： 光澤診所總院 院長
資歷： 馬偕紀念醫院皮膚科主治醫師、新光醫院醫學美容中心主治醫師
專長： 敏感肌修復、問題皮膚診斷、醫學美容雷射治療。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 種鑽石, 藻針, 醫美

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