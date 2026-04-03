韓國OLIVE YOUNG熱賣＋最新氣墊清單！開架到專櫃　適合膚質一次看

文／美人圈

2026氣墊粉餅不只比拼遮瑕與持妝，更進化到「上妝同時養膚」！從韓國OLIVE YOUNG熱賣榜到專櫃最新氣墊新品，今年關鍵字就是「高防曬、水光肌、輕薄貼膚」。不論你是乾肌想找爆水光澤、油肌追求持久柔霧，或是通勤族需要快速完妝，這篇一次整理8款人氣氣墊推薦，從開架到專櫃通通有，直接找到你的命定底妝！

2026氣墊推薦趨勢總結

水光養膚派：PONY EFFECT、CLIO、I'M MEME

高級精緻派：嬌蘭、TOM FORD、PRADA BEAUTY

持妝控油派：MAYBELLINE、THE FACE SHOP

2026春夏氣墊新品推薦

1：GUERLAIN 嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅

防曬係數：SPF50／PA++++

適合膚質：乾肌、混合肌、熟齡肌

說到高級光澤底妝，嬌蘭這顆小金墊幾乎是貴婦氣墊代表！延續24K純金底妝系列優勢，這款氣墊結合24K純金光透精華，上妝同時為肌膚注入細緻光感，呈現那種從肌底透出的金緻水光，不是浮在表面的亮，而是像膚質本身很好。粉體細緻度極高，輕拍就能均勻修飾膚色、柔焦毛孔，妝感薄透卻帶有一定遮瑕力，疊拍也不厚重，特別是在冷氣房或乾燥環境下，也不容易顯紋卡粉，反而會越來越服貼。

▲GUERLAIN 嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅，NT$3,150。（圖／GUERLAIN 嬌蘭）

2：TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅



防曬係數：SPF50／PA+++

適合膚質：乾肌、混合偏乾肌

TOM FORD這顆氣墊就是典型低調奢華水光肌。添加富含維他命C的卡卡杜李精華，上妝同時補水提亮，讓膚色看起來更乾淨透亮。質地非常滑順、延展性高，輕拍就能均勻貼膚，並且可以透過疊加打造中至高遮瑕，但妝感依然維持輕盈不厚重。最迷人的地方在於它的光澤不是高調反光，而是像天生皮膚很好那種細緻光感，特別適合喜歡「偽素顏高級肌」的人。整體持妝表現穩定，長時間帶妝也不易暗沉。

▲TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅，NT$3,000。（圖／BEAUTY美人圈）

另外之前還推出同系列立體光影柔霧氣墊粉餅，極為細緻的陶瓷霧光妝感，輕巧透過光影讓瑕疵隱形，一拍打造奢華霧感陶瓷肌。一光一霧、完全可以根據喜歡的妝感挑選。

▲右圖上：TOM FORD 立體光影柔霧氣墊粉餅，NT$3,000、右圖下：TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅，NT$3,000。（圖／BEAUTY美人圈）

3：PRADA BEAUTY 莫測藍尼龍氣墊粉餅



防曬係數：SPF50+／PA+++

適合膚質：混合肌、油肌、乾肌（妝前保濕佳）

近期討論度非常高的PRADA寶寶藍氣墊，從包裝到妝感都美到不行。以Re-Nylon概念打造超輕量外殼，搭配寶寶藍與經典銀色三角Logo，整個氣墊就是精品質感。以長效適應貼膚科技結合超微米輕盈粉體，讓底妝能隨臉部表情動態貼合，粉體細緻到幾乎無粉感，但遮瑕力卻很到位，毛孔、泛紅都能自然修飾。妝效是帶一點光澤的微霧肌，看起來乾淨又有質感。

▲PRADA BEAUTY 莫測藍尼龍氣墊粉餅，NT$2,850。（圖／BEAUTY美人圈）

4：PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅升級版 小紫盒



防曬係數：SPF50+／PA++++

適合膚質：乾肌、混合肌

韓國話題度超高的PDRN水光氣墊，結合PDRN、外泌體、穀胱甘肽與β-葡聚糖等養膚成分，質地偏水潤但不厚重，輕拍就能形成一層透亮光膜，讓肌膚看起來飽滿又有彈性。整體妝感乾淨細緻，上妝同時修護肌膚，最加分的是持妝後不會暗沉，甚至出油後會轉為漂亮的奶油肌光澤，打造像做完水光療程的澎潤感。

▲PONY EFFECT 極水透光氣墊粉餅升級版，15g*2／NT$1,380。（圖／PONY EFFECT）

5：MAYBELLINE 媚比琳 超持妝柔霧寶寶氣墊



防曬係數：—

適合膚質：油肌、混合偏油肌

媚比琳最新寶寶氣墊，絕對是油肌、混油肌必收天菜氣墊！主打吸油柔焦微粒，上臉瞬間就像開了磨皮濾鏡，毛孔直接隱形，雖然是柔霧妝感，但不會乾到緊繃，反而保有一定保濕度，讓妝感看起來柔嫩細緻。整體持妝力很優秀，在台灣悶熱氣候下也能維持乾淨底妝，不容易土石流或斑駁。非常適合通勤族或長時間外出的日常底妝，CP值也很高。

▲MAYBELLINE 媚比琳 超持妝柔霧寶寶氣墊，NT$822。（圖／MAYBELLINE 媚比琳）

6：CLIO 珂莉奧 粉鑽亮采氣墊粉餅

防曬係數：SPF50+／PA++++

適合膚質：乾肌、混合肌

CLIO這顆長年穩坐韓國OLIVE YOUNG熱賣榜，幾乎是「不踩雷氣墊」代表！添加多重玻尿酸與玫瑰水，保濕力非常有感，粉體水潤輕薄，上臉像是融進肌膚一樣自然，打造柔焦透亮的好膚質妝感。遮瑕力中等偏自然，但整體妝效乾淨、均勻，很適合日常使用。補妝時也不厚重、不結塊，是那種「怎麼用都順手」的萬用型氣墊。

▲CLIO 珂莉奧 粉鑽亮采氣墊粉餅，15g*2／NT$1,150。（圖／CLIO 珂莉奧）

7：I'M MEME 我愛神力水光網紗氣墊

防曬係數：SPF40／PA++

適合膚質：乾肌、敏感肌

I'M MEME最新水光氣墊主打高達69%護膚成分，包含PDRN與積雪草，對於肌膚不穩或偏敏感時特別友善。網紗設計讓粉體更細緻均勻，取粉量好控制，不容易失手。妝感非常輕透、越拍越帶有自然水潤光澤，疊加後也不厚重。整體呈現的是韓系清透光圈肌，看起來像沒上妝但膚質很好，很適合喜歡裸妝感的人。

▲I'M MEME 我愛神力水光網紗氣墊，NT$790。（圖／I'M MEME）

8：THE FACE SHOP 菲詩小舖 貼妝持久／水光氣墊粉餅

防曬係數：SPF35／PA++

適合膚質：混合肌、油肌、乾肌（依款式選擇）

THE FACE SHOP這系列氣墊在韓國討論度很高，先前一上市就拿下韓國美妝評選網站GLOWPICK冠軍！分為貼妝持久款與水光款兩款氣墊，一款主打霧面持妝、一款走透亮光澤。持久款氣墊粉體結合空氣感粉末與成膜技術，上臉後會形成穩定薄膜，讓妝感長時間維持服貼。即使戴口罩摩擦，也不太容易脫妝。水光款氣墊的光澤也不是油亮感，而是帶有立體反射的細緻光，整體妝效非常精緻。

▲THE FACE SHOP 菲詩小舖 貼妝持久氣墊粉餅，NT$880、THE FACE SHOP 菲詩小舖 貼妝水光氣墊粉餅，NT$880。（圖／THE FACE SHOP 菲詩小舖）

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