「潤色護唇膏」2026春夏爆紅！10款專櫃＋開架推薦　嫩唇顯色通通有

文／美人圈

2026春夏唇妝不再只是「顯色」，而是更講究潤澤保養＋自然潤色的平衡。從精品品牌到韓系彩妝，今年不少品牌都推出帶有淡淡色澤的潤色護唇膏，不論是想打造素顏也有氣色的「原生嫩唇感」，或是作為唇彩打底、疊擦增加水光層次都很適合！以下整理10款2026春夏潤色護唇膏推薦色，一擦就能讓雙唇看起來更柔嫩、氣色更好。

為什麼「潤色護唇膏」在2026春夏爆紅？

近兩年彩妝趨勢逐漸回歸「原生感妝容」，比起高飽和唇彩，更多人開始追求像天生好唇色般的自然潤色感。潤色護唇膏結合護唇與淡淡顯色效果，不只可以修飾乾燥唇紋，也能在素顏或淡妝時快速提升氣色。加上不少品牌在配方中加入胜肽、玻尿酸、神經醯胺與植物油等保養成分，讓潤唇產品同時兼具唇部保養功能，也難怪成為今年春夏包包裡最常出現的唇妝單品。

▲近年開始追求像天生好唇色般的自然潤色感。（圖／IG@clio_official）

2026春夏潤色護唇膏推薦

1：CELINE Le Rouge 霧光潤唇膏

CELINE Beauté推出全新霧光潤唇膏系列，將精品工藝延伸到唇妝單品。多面切割的銀色外殼搭配浮雕Triomphe圖騰，拿在手中就像一件小型高訂配件。膏體採寬幅斜切設計，上唇貼合唇型、滑順好塗抹，呈現柔霧卻不乾澀的潤唇妝感。配方以多種植物油、角鯊烷、向日葵蠟、米蠟與蜂蠟打造出舒適保濕質地，色彩可自然疊加，既能保留潤唇膏的輕透感，也能慢慢疊出柔和唇色，像是天生就擁有的好氣色，是精品潤唇膏中少見的精緻妝感。

▲CELINE Le Rouge 霧光潤唇膏，NT$2,900。（圖／CELINE）

2：植村秀 無色限玻光潤色嘟唇精華

植村秀這支被稱為「護唇精華等級」的潤唇單品，主打高達97%的護唇精華比例，質地像一層極薄的保濕薄膜包覆雙唇。塗抹瞬間能感受到滑順水潤感，光澤度像玻璃般透亮，雙唇看起來自然澎潤。配方結合角鯊烷、神經醯胺等醫美級保濕成分，同時加入山茶花油、荷荷芭籽油與白芒花油等植物精華，能長時間滋潤乾燥唇肌。輕透質地不黏膩，即使單擦也能呈現柔嫩水光唇感，很適合日常素顏或作為唇彩打底。

▲植村秀 無色限玻光潤色嘟唇精華，NT$1,350。（圖／植村秀）

3：BOBBI BROWN 晶鑽修護潤色護唇膏

BOBBI BROWN這款潤色護唇膏更偏向護唇＋修護型彩妝。配方加入神經醯胺修護科技與胜肽澎彈配方，能幫助改善唇紋、讓唇形看起來更飽滿柔軟。質地滑順細緻，薄擦時呈現自然柔潤光澤。同時融合荷荷芭油、酪梨油與橄欖油等植萃精油，滋潤度高卻不厚重。最特別的是會依據唇部pH值呈現不同色澤，上唇後像是為每個人量身打造的專屬唇色，看起來自然卻很有氣色，是不少人包包裡常備的一支潤色護唇。

▲BOBBI BROWN 晶鑽修護潤色護唇膏，NT$1,400。（圖／IG@bobbibrownkorea）

4：LA MER 海洋拉娜 修護晶燦潤唇膏

LA MER的潤唇膏一直被視為精品級護唇代表作。細緻膏體融入品牌經典奇蹟活凝金萃™與修護胜肽，能隨體溫慢慢釋放滋養成分，讓乾燥唇肌逐漸恢復柔軟彈性。上唇瞬間像奶油般融化，帶來高保濕卻不厚重的潤澤質地，同時散發淡淡晶透光澤。全新四色色調以裸嫩、蜜糖、薔薇與可可為主，都是帶氣色但不過度顯色的溫柔色系，擦起來像天生就很健康的唇色，低調卻充滿奢華感。

▲LA MER 海洋拉娜 修護晶燦潤唇膏，NT$3,300。（圖／LA MER 海洋拉娜）

5：雅詩蘭黛 粉保濕潤色修護嫩唇膏

雅詩蘭黛這支近期討論度很高的潤色護唇膏，主打PH潤色科技，會依唇部溫度與含水量變化出不同的粉嫩色澤。看似透明或淡色膏體，上唇後卻能自然提亮原本唇色，打造乾淨的果凍嫩唇感。配方加入微分子玻尿酸與多重果油，能快速補水、減少乾燥卡紋問題。質地帶有JUICY果凍般光澤感，讓雙唇看起來晶亮飽滿。搭配像糖果般的粉嫩外殼設計，每次補擦都充滿少女感。

▲雅詩蘭黛 粉保濕潤色修護嫩唇膏，NT$1,350。（圖／雅詩蘭黛）

6：ARMANI BEAUTY 訂製晶潤豐唇蜜

ARMANI BEAUTY這款唇蜜更像護唇精華＋豐唇彩妝，上唇瞬間會感受到微涼冰感與細緻暖感交錯，帶來獨特的豐唇感受，同時讓唇部輪廓看起來更立體。配方結合玻尿酸、胜肽與角鯊烷，能長時間滋潤雙唇並撫平乾燥紋路。色調則加入細緻裸光微鑽粒子，在光線下會透出低調閃耀的晶透光澤，像是為雙唇打上一層細膩濾鏡，變得豐潤又彈嫩。

▲ARMANI BEAUTY 訂製晶潤豐唇蜜，NT$1,650。（圖／ARMANI BEAUTY）

7：蘭芝 果凍水光潤唇膏

蘭芝這支潤唇膏在歐美社群爆紅，以果凍水光感為最大特色！膏體柔滑水潤，上唇後就像抹上一層透明水凍，雙唇看起來立即變得柔嫩透亮。配方加入乳木果油與木魯星果棕籽油，能深層滋潤乾燥唇肌，同時修飾細紋與脫皮。顏色帶淡淡潤色效果，除了單擦就有素顏好氣色之外，也很適合疊擦在口紅上增加立體水光，打造豐潤的嘟嘟嫩唇感。

▲蘭芝 果凍水光潤唇膏，NT$580。（圖／蘭芝）

8：寶拉珍選 高效胜肽膠原潤唇精華

寶拉珍選這支潤唇精華更偏向唇部保養型潤唇。質地水潤柔滑、吸收快速，上唇後能立即填補唇紋，讓雙唇看起來更加平滑澎潤。配方結合三種胜肽成分，能幫助改善唇紋與乾燥問題，同時提升唇部彈性。除了透明護唇版可以當作唇膜養護雙唇之外，近期也推出帶有莓果調的潤色款，薄擦呈現自然紅潤感，像是天生就健康的唇色。

▲寶拉珍選 高效胜肽膠原潤唇精華，NT$900。（圖／BEAUTY美人圈、寶拉珍選）

9：Laka 果然保濕潤唇蜜

韓國品牌Laka這款潤唇蜜兼具護唇與彩妝效果。上唇後呈現柔亮水光感，但質地意外輕盈不黏膩，抿唇時依然柔軟舒適。配方含覆盆子籽油等保養成分，能滋潤唇部同時填補細紋，讓乾燥唇看起來更平滑飽滿。色調走自然果實色系，輕輕一層就能讓氣色瞬間變好，非常適合日常裸妝或通勤妝容。

▲Laka 果然保濕潤唇蜜，NT$500。（圖／Laka）

10：NUSE 冷卻水光養膚唇釉

romand副牌NUSE將養膚精華概念融入唇釉。質地帶有清爽冷感，上唇瞬間像冰鎮過般沁涼舒適，光澤細緻透明。配方加入維他命B5、胭脂仙人掌精華與玻尿酸，能為雙唇補水保濕，同時呈現自然水光感。色調偏冷感裸色系，輕抹就像自帶柔焦濾鏡的原生唇色，散發乾淨溫柔的韓系氛圍。

▲NUSE 冷卻水光養膚唇釉，NT$429。（圖／NUSE（By Amiid Beauty）

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