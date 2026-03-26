推開門第一眼看到什麼？測試你近期最大的焦慮

記者李薇／台北報導

直覺往往能體現出近期的心理狀態與想法，生活中免不了有很多事情讓人煩心與焦慮，但你真實最在乎的問題或是擔心的程度到底是怎麼樣呢？以下這個心理測驗不妨可以試一試。

Q：假如你走到一個房子面前，推開門的瞬間，你認為會看到什麼？

▲打開門第一眼看到什麼。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A.窗戶

B.電器

C.家具

D.床

E.裝飾畫

A.窗戶



窗戶象徵的是情感狀態。近期的你，在感情方面可能出現猶豫或不安的情緒，內心容易反覆拉扯。建議可以找個安靜的時間，把心裡的擔憂與想法寫下來，透過整理思緒，會讓情緒慢慢沉澱，也更清楚自己真正的需求。

B.電器



電器代表的是娛樂與放鬆。或許這段時間工作壓力較大，讓你幾乎沒有時間好好享受生活，連原本喜歡的興趣也逐漸被擱置，適度安排休息與娛樂，其實不只是放鬆，更能幫助你提升工作效率與整體狀態。

C.家具



家具象徵金錢與物質層面。最近你在財務上可能有些壓力或困擾，讓你感到不太安心，如果遇到難以獨自解決的狀況，不妨向信任的人尋求建議，透過討論往往能找到新的方向與突破口。

D.床



床代表休息與身心狀態。近期可能因為過度忙碌，讓身體開始出現疲憊感，或是健康方面有些小警訊，此時最重要的是讓自己好好停下來，給身體足夠的恢復時間，否則長期累積的壓力，也可能影響情緒與整體狀態。

E.裝飾畫



裝飾畫象徵外在形象。你或許正在思考改變自己的外表，例如：嘗試新的髮型或風格。其實只要是讓自己感到開心與自在的選擇，就值得去嘗試，不需要過度在意他人的眼光，因為最重要的是你對自己的感受。