演唱會尿急超尷尬！網瘋傳「麻糬抗尿」有用嗎？營養師說清楚

▲麻糬能耐尿的都市傳說，近來討論度很高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

演唱會、看電影最怕中途想上廁所，最近網路流傳「吃麻糬能更耐尿」的說法，引發討論。這個方法到底有沒有根據？聽聽營養師夏子雯怎麼說。

麻糬為什麼被說成「抗尿神器」？營養師夏子雯表示，麻糬主要由糯米製成，屬於支鏈澱粉，口感黏稠、在胃中停留時間相對較長，容易帶來飽足感。理論上，消化速度較慢時，水分進入血液的速度也可能稍微放緩，間接讓尿液生成速度不那麼快。她也提醒大家要注意，這並非「抑制排尿」的直接作用，而是整體代謝節奏的差異，效果因人而異。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

為什麼真的「比較不想尿」？她也剖析以下兩個關鍵原因：

1. 注意力轉移

進場前忙著吃東西、咀嚼與消化，身體與大腦的注意力被分散，對尿意的敏感度下降。

2. 潛意識控制飲水量

知道接下來不方便上廁所，很多人會下意識減少喝水，只小口潤喉。進水量變少，自然尿量也會降低。

那麼有什麼活動前的「防尿急策略」呢？她也建議可以從以下3點來下手。

#飲食選擇（活動前1–2小時）

可選擇少量澱粉類（如麻糬、飯糰）增加飽足感，避免過鹹或重口味，避免口渴反而喝更多水。

#飲水方式（開演前）

採「少量多次」原則，以潤口為主，避免一次大量灌水。

#進場前準備（開演前30分鐘）

務必先上廁所「清空」，提前排隊，避免壓線進場。

