咖啡怎麼喝才健康？3個NG小細節避免提神不成還變胖

記者李薇／台北報導

現代人幾乎人手一杯咖啡，無論是提神、放鬆還是社交場合都少不了它，不過喝對方式才能真正發揮咖啡的好處，若忽略細節，反而可能影響睡眠品質、腸胃狀況甚至情緒穩定，以下整理三個建議喝法與需要注意的關鍵細節，幫助你喝得更健康又有效率。

▲喝咖啡應注意的小細節。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

1.避開空腹減少腸胃負擔



許多人早上起床第一件事就是來一杯黑咖啡提神，但空腹飲用容易刺激胃酸分泌，長期可能造成胃部不適或消化問題，建議在吃過早餐或至少搭配一些食物再喝，能降低對腸胃的刺激，同時也能讓咖啡因吸收更穩定，不會出現心悸或不適感。

2.掌握時間點避免影響睡眠



咖啡因在體內的作用時間可長達6至8小時，若在下午甚至晚上飲用，很容易導致入睡困難或淺眠，建議最佳飲用時間為起床後1至2小時，以及下午2點前，能有效提升專注力又不干擾夜間休息，對於本身較敏感的人，更應該提早停止攝取咖啡因。

3.控制攝取量與添加物



適量咖啡對身體有益，但過量攝取可能引發焦慮、心悸或手抖等症狀，一天建議控制在2至3杯內，同時也要注意糖、奶精或糖漿等添加物，這些額外熱量容易造成身體負擔，建議以無糖或低糖為主，才能真正享受咖啡帶來的提神效果又不影響健康。