紫色、綠色或鮭魚橘的遮瑕膏要怎麼用？對應區域、使用時機一次解析

記者李薇／台北報導 圖／hince_official IG、dasique_official IG

彩妝師愛用的「校色產品」其實是運用色彩學的互補原理，透過不同顏色中和肌膚問題，達到自然修飾效果，比起厚重遮瑕更輕薄、服貼，不過面對紫色、綠色、橘色等繽紛色調，許多人反而不知道從何下手，以下整理四種常見校色顏色的對應問題與使用位置，讓底妝更乾淨透亮。

＃薰衣草紫：提亮蠟黃、改善暗沉



紫色能中和偏黃膚色，特別適合亞洲肌膚常見的蠟黃問題，使用在全臉或局部暗沉區域，例如：兩頰或額頭需要提亮的部位，可以讓整體膚色看起來更明亮、有透明感，但要注意用量不宜過多，以免臉色反而顯得偏白不自然。

＃鮭魚粉橘：遮黑眼圈、改善青紫色暗沉



橘色調專門對抗青色或紫色黑眼圈，是彩妝師修飾疲憊感的關鍵，適合使用在眼下三角區或淚溝位置，能有效中和暗沉後再疊上遮瑕，打造自然乾淨的眼周，建議薄薄拍開，避免卡紋或顯厚重。

＃酪梨綠：修飾泛紅、痘痘肌



綠色可以中和紅色調，對於痘痘、泛紅、鼻翼或兩頰容易泛紅的人特別有效，建議局部點塗在泛紅處，再輕輕推開即可，不需要大面積使用，否則容易讓膚色顯得不均勻或偏灰。

＃膚色：均勻膚色、加強遮瑕



膚色校正產品屬於最自然的修飾色，適合用在局部瑕疵或整體提亮後的最後修飾，例如：毛孔粗大、輕微斑點或膚色不均，可以讓底妝更完整乾淨，同時維持自然妝感，是校色後不可或缺的收尾步驟。