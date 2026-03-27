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CITIZEN世界時間一手掌握　飛行錶融入航太美學好帥

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▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能液晶顯示世界時間飛行腕錶藍面款JV2000-51L，29,300元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN專業運動錶PROMASTER系列發表最新光動能液晶顯示世界時間飛行腕錶，在外觀上融入航太流線美學，面盤佈局以飛機駕駛艙儀表板為設計靈感，12時位置設有電量計時、UTC 時間及24小時制顯示，6時方向的MIP LCD螢幕則可顯示全球43個城市時間，並支援包含台北在內的8種語言星期顯示，且能設定世界時區鬧鈴與重複提醒，滿足專業飛行員與跨國旅行者的需求。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能液晶顯示世界時間飛行腕錶灰面款，29,800元。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能液晶顯示世界時間飛行腕錶黑色款JV2005-58E，30,800元。

PROMASTER系列光動能液晶顯示世界時間飛行腕錶的強悍功能歸功於CITIZEN全新研發之U830 機芯，此機芯符合JIS 1型抗磁標準，可承受達 4800A/m的磁場，有效降低電子儀器對精準度的影響，此外，配備高度續航力的光動能技術，於省電模式下可連續運作長達3年，更具備感光亮度等級顯示功能；而外觀設計上，整體造型模擬機翼橫切面的動感線條，並結合髮絲紋與鏡面拋光處理，展現層次分明的金屬質感，搭配備專業航空飛行尺錶圈，共有藍色、灰色面盤不鏽鋼錶與全黑設計3款，台灣限量各20只。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex Marinemaster 1968復刻潛水錶JAMSTEC限量版HBF002，123,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

Seiko旗下專業運動系列Prospex Marinemaster則往大海探險，推出兩款旗艦潛水腕錶。最受矚目的限量聯名款JAMSTEC是與日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）深度合作的結晶，設計靈感源於 JAMSTEC將於 2026年完工的日本首艘破冰研究船「Mirai II」，面盤呈現如破冰船在海冰中開闢航道的痕跡，並透過深藍色漸層與透明塗層拋光處理，呼應北冰洋深邃且清澈的意象；常態款則採用黑色面盤與錶圈，兩款新作均搭載自家研發的8L45自動上鍊機芯，提供長達 72 小時的動力儲存，日誤差維持在+10 至-5秒的高精準範圍。

▲▼ CITIZEN,Seiko 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex Marinemaster 1968復刻潛水錶HBF00，115,000元。

此外，Seiko針對潛水員需求優化了硬體細節。全新的錶扣設計允許佩戴者在不解開扣具的情況下，以每2mm 為單位進行微調，最大調整範圍達16mm，確保佩戴的舒適度。
 

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關鍵字：

CITIZEN, Seiko

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