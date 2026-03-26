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老是想吃甜食可能是「糖上癮」！3個戒斷方法遠離高糖侵擾

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記者李薇／台北報導

不少人每天都離不開甜食，從手搖飲、蛋糕到零食餅乾，看似只是嘴饞，其實背後可能是「糖上癮」在作祟，長期攝取過多糖分，不僅影響體重與膚況，也會讓情緒起伏變大、精神更容易疲勞，想要改善並不一定要完全戒糖，而是透過方法調整習慣，讓身體慢慢回到平衡狀態。

草莓蛋糕 。（圖／ai）

▲很多人壓力大就想吃甜食。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

1.用「替代選擇」降低對精製糖的依賴

與其硬性戒掉甜食，不如先從替代開始，例如：將手搖飲改成無糖茶或氣泡水，嘴饞時選擇水果或高可可含量的黑巧克力，讓味蕾慢慢適應較不甜的口感，降低對高糖食物的依賴，同時也能減少血糖快速波動帶來的疲憊感。

2.穩定正餐攝取，避免血糖大起大落

很多人會特別想吃甜食，其實是因為正餐吃得不夠均衡或間隔太久，導致血糖下降，引發對糖分的渴望，建議三餐正常攝取，並補充蛋白質與纖維，例如：雞蛋、豆類、蔬菜等，能讓血糖更穩定，減少對甜食的需求。

3.調整生活節奏，避免用甜食補情緒

壓力大、疲勞或情緒低落時，很容易透過甜食獲得短暫快感，但這種習慣會讓依賴越來越強，建議透過其他方式轉移，例如運動、散步、聽音樂或與朋友聊天，讓身體用更健康的方式釋放壓力，久而久之就能減少對糖的心理依賴。

關鍵字：

糖分, 糖上癮, 甜食

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