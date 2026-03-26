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英倫香氛變下午茶！CREED攜手青隅打造五感系打卡新體驗

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▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲香氛聯名下午茶給消費者不一樣的五感體驗。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導　

香氛不只聞得到，現在也能「吃得到」。CREED首度攜手台北文華東方酒店青隅，將全新香氣轉化為下午茶體驗；同場還有來自瑞典的L:a Bruket推出全新香水系列，從英式花園到北歐森林，打造截然不同的嗅覺風景。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

把香水靈感搬上餐桌，CREED這回以「Wild Vetiver 岩蘭野境」為主軸，打造一場結合嗅覺與味覺的聯名下午茶。整體設計圍繞英式花園意象，將香氣中的果香、花香與木質綠意轉化為甜點與鹹食，讓賓客在午後時光中，一邊品嚐、一邊感受香氣層層展開的細節，形成立體的五感體驗。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲CREED 岩蘭野境，100ml， 12,800元、 50ml，8,900元。

「Wild Vetiver 岩蘭野境」本身以清新明亮的氣息開場，前調由帖木兒漿果、香檸檬與粉紅胡椒交織，帶出帶點辛香的清爽印象；中調則以千葉玫瑰為核心，揉合黑醋栗芽苞與波旁天竺葵，讓花香中帶有細緻的綠意與果感；尾韻則回到岩蘭草與雪松的木質基調，再由琥珀木包覆，呈現乾淨而溫潤的收束，如同午後光影流動的花園景象。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

除了味覺體驗，現場也同步推出三款「會說故事的試香卡」，包含「Wild Vetiver 岩蘭野境」、「Original Vetiver 綠香岩蘭」與「Eladaria 晨曦玫瑰」。賓客只需掃描卡片上的QR Code，即可聆聽香氣靈感故事，同時搭配卡面香氣實際嗅聞，讓試香過程更具沉浸感，也為整體體驗增添互動亮點。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket香水瓶身採用最高品質的有色玻璃打造，線條呼應經典陶藝造型。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲L:a Bruket 冷霧森林淡香精，50ml，4,500元、100ml，6,600元。

來自瑞典的L:a Bruket則將視角轉向北歐自然，推出三款全新香水作品，靈感來自神話與原始環境的能量。333「ÖVERNATUR 冷霧森林」描繪雨後森林的濕潤氣息，帶有針葉與大地的沉穩；334「BLIXT 雷鳴序曲」則以礦物、臭氧與樹脂交織出雷雨瞬間的張力，氣息清冽而通透；335「DÍSIR 晨曦之舞」則走向柔和路線，以水感花香結合粉質與木質尾韻，呈現清晨草原甦醒的細膩氛圍。

關鍵字：

香氛下午茶, CREED, 文華東方, 北歐香水, L:aBruket

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