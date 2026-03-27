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G-SHOCK運動偵測錶升級 　配金屬錶框質感加分

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▲▼ G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK運動系列G-SQUAD推出全新金屬錶圈的GM-H5600系列，單只11,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下G-SHOCK針對G-SQUAD運動系列，推出全新升級錶款GM-H5600，標榜在維持強大運動偵測功能的同時，導入金屬材質提升質感，滿足佩戴者在專業運動與日常時尚間的需求，以熱銷方形錶DW-H5600為藍本，錶圈採用不鏽鋼金屬打造，並結合碳纖維強化樹脂錶背與生質樹脂錶帶，透過機械加工孔位設計展現高科技質感，共有金與銀色兩款。

▲▼ G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲金色錶圈設計的G-SHOCK運動系列G-SQUAD GM-H5600-9腕錶，11,000元。

而在實用功能層面，G-SHOCK G-SQUAD運動系列新錶GM-H5600搭載光學感應器與加速感應器，可精準測量心率及計算步數，系統內建跑步、步行、健身房鍛鍊與間歇訓練四種運動模式，並整合Polar™ 演算法進行健身分析；除了運動追蹤，該腕錶亦支援睡眠恢復分析、呼吸訓練及血氧偵測，提供全方位的個人健康管理方案。電力系統則採用 USB 與太陽能輔助的雙重充電機制，即使在低電量狀態下，仍可維持基本的計時功能。

▲▼ G-SHOCK,Garmin 。（圖／公關照）

▲Garmin推出Pokémon Sleep全新動態錶面供下載。（圖／Garmin提供）

智慧穿戴品牌 Garmin近日則攜手超人氣 「Pokémon Sleep」推出全新主題錶面，結合睡眠紀錄與寶可夢收集玩法的健康管理，讓皮卡丘、卡比獸、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等48隻熱門角色躍上面盤，依據配戴裝置期間的Body Battery身體能量指數變化，寶可夢會隨著錶主的身體能量指數變換不同姿勢，在夜晚則會隨機出現三種睡姿，相當可愛，此主題面盤適用於fēnix、Forerunner、Venu、 vívoactive 等系列錶款，開放免費下載。
 

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Garmin

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