為什麼你總是存不到錢？5個「亂花錢習慣」很多人都中

▲信用卡付款較容易使人衝動購物。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

明明沒有買什麼大東西，錢卻總是不見？很多時候問題不在收入，而是日常裡那些沒注意到的消費習慣。從現在開始調整幾個關鍵行為，就有機會慢慢把錢留住。

為什麼會一直亂花錢呢？其實多數「存不到錢」的族群，往往並不是因為單一大筆開銷，而是日積月累的小支出，像是情緒性購物、無意識刷卡，或被買一送一等促銷影響決策，都會讓花費在不知不覺中放大。盤點常見5種花錢的壞習慣，現在戒掉還不遲！

#看到折扣就買

消費往往不是因為需要，而是因為「現在很便宜」，像是每逢周年慶的折扣容易讓人降低判斷標準，最後買回不常用的東西。

#用花錢當情緒出口

很多人都有這樣的經驗，像是壓力大就購物、心情不好就點外送，短暫療癒後留下的是帳單壓力。

#習慣性小額支出

每天一杯飲料、頻繁叫外送，看似不多，但一個月累積起來其實驚人。

#沒有記帳習慣

每次才領錢就花光了，不知道錢花去哪，就很難控制花費，也無法調整消費模式。

#過度依賴信用卡或行動支付

這的確是現代人的通病，少了「掏錢」的感覺，更容易失去金額概念，增加衝動消費機率。