小事也能爆氣！經前暴怒不是脾氣差　簡單4招教你穩下來

▲超過一半的女生都有經前情緒不穩的困擾。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

明明只是小事，卻在生理期前特別容易爆氣，甚至連自己都覺得難控制？這其實是身體在發出訊號。現在試著了解身體變化並調整生活節奏，可以讓情緒波動不再那麼難受。

#早點入睡

當身體處於經前階段，本來就比較敏感，如果再加上晚睡或睡眠品質不佳，大腦更難穩定情緒。建立固定的作息時間，讓每天的睡眠時數維持在一定區間，能幫助神經系統回到較平衡的狀態。特別是在經前幾天，減少熬夜與長時間使用電子產品，會明顯感覺情緒比較不容易被放大。

▲（圖／Unsplash）

#攝取天然、原型食物

經前期間，飲食如果偏向高糖或高咖啡因，可能讓情緒變得更浮動，甚至出現焦躁或疲倦交替的狀況。可以試著改為攝取較天然、原型的食物，例如堅果、香蕉或深色蔬菜，這類食材有助於身體維持穩定。也建議避免過鹹或重口味，減少身體負擔，讓整體狀態更輕盈。

#身體動起來

情緒累積時，不一定要靠「想開一點」，反而透過身體活動更有效。像是散步、伸展或輕度瑜伽，都是不需要太多門檻的選擇。運動過程中，身體會自然釋放壓力，也能讓緊繃的狀態逐漸鬆開。即使只是短時間活動，也能幫助情緒從高點慢慢回落。

▲（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#暫停幾秒再反應

很多時候不是事情嚴重，而是反應太快。當感覺情緒上來時，可以先讓自己暫停幾秒，例如深呼吸、離開現場，或延後回覆訊息。這段「空白時間」能讓大腦重新整理資訊，也降低衝動反應的機率。練習幾次之後，會發現自己更能掌握情緒節奏。