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泡完咖啡先別丟！咖啡渣除臭、除油、養土超好用

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▲▼咖啡渣的5個妙用。（圖／Unsplash）

▲咖啡渣用途相當廣泛。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你泡完的咖啡渣總是直接丟掉嗎？其實它有許多環保又實用的用途，不僅能幫助居家清潔，還能改善土壤、去除異味等，充分發揮剩餘價值。以下介紹幾種咖啡渣的妙用，讓你喝完咖啡後也能善加利用。

1. 天然除臭劑

咖啡渣具有很強的吸附能力，能有效吸收空氣中的異味。你可以將曬乾的咖啡渣放入紗袋或小碗裡，擺放在冰箱、鞋櫃、衣櫥或垃圾桶內，幫助去除異味，效果類似活性炭。

2. 天然去角質

咖啡渣顆粒細小，適合用來去除皮膚上的老廢角質。將咖啡渣與椰子油、蜂蜜或沐浴乳混合，就能製成天然的去角質霜，輕輕按摩肌膚後沖洗，不僅能去角質，還能促進血液循環，使肌膚更加光滑細緻。

▲▼咖啡渣的5個妙用。（圖／Unsplash）

3. 肥料與驅蟲劑

咖啡渣含有氮、鉀、鎂等營養成分，可作為天然肥料，適合撒在植物土壤上，幫助改善土質，促進植物生長。此外，咖啡渣的氣味能驅趕螞蟻、蝸牛及貓咪，可將其撒在花圃周圍，減少害蟲侵擾。

4. 清潔去污劑

咖啡渣質地粗糙，能幫助去除頑固污垢，特別適合清潔鍋具、流理台或烤架。只需用咖啡渣搭配少量清潔劑或水，就能輕鬆刷除油污和殘渣，且不傷害表面。

5. 天然染色劑

咖啡渣還能用來染色，例如布料、紙張，甚至是頭髮。將咖啡渣煮成濃液後，浸泡物品幾小時即可染出自然的棕色調，特別適合想嘗試天然染色方式的人。

關鍵字：

咖啡渣, 環保利用, 居家清潔, 天然肥料, 去除異味

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