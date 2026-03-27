你容易在愛情中劈腿嗎？超準心理測驗檢視愛情盲點

記者李薇／綜合報導 圖／netflixkr IG

你的劈腿指數有多高？以下這個心理測驗可以找出你對於愛情的習慣，還有點出你最不能接受的狀況，超準分析精闢到位，當然要立刻來測試一下。

Q：如果你的房門沒有鎖，自己在房間睡覺時，突然房門被打開，你覺得會是誰？

A.你的父母

B.你的小狗小貓

C.你的情人

D.被風吹開的

E.小偷

A.你的父母：劈腿指數55%

你是一個在感情之中很願意相信另一半的性格，基本上穩定交往之後，就會100%的交心，所以你最不能忍受的是另一半欺騙，只要被抓到，你就會非常生氣，進而有變心的可能。

B.你的小狗小貓：劈腿指數20%

你對感情來說可以算是相當專情，只要愛上了，就是一輩子的事情，不會輕易的改變，因為你也算是比較難愛上一個人，當認真投入了，就不輕易回頭，即使是錯誤的感情也會執迷不悟。

C.你的情人：劈腿指數40%

你的包容度很高，不管對方做出什麼樣的事情，幾乎都可以容忍，忍耐力也很足夠，不會輕易說要離開或是變心，加上表現出來的外在總是給人很怕失去的感覺，通常另一半也會比較心疼。

D.被風吹開的：劈腿指數80%

你對愛情是很有企圖心的，通常如果身邊沒有太多波瀾就沒事，一旦出現你心中的夢中情人時，就會迅速轉換目標，某種程度來說，你對現在身邊的伴侶不是很滿意，還在想追求更好的對象。

E.小偷：劈腿指數99%

你是一個很照感覺做事的人，在戀情裡面只要覺得不對勁，就會立刻想要離開，而且這種敏銳度是對方只要一個眼神讓你感到不舒服，就會立刻說分就分，秒速解決超當機立斷。