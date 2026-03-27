fb ig video search mobile ETtoday

Lisa倒立秀蜜桃臀與肌肉線條　百萬AP金錶襯身價

>

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在峇里島度假依然貴氣，穿Miu Miu服裝搭配CELINE手袋，並戴AP金錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa近日到峇里島度假，尺度大解放，開心穿上比基尼秀蜜桃臀，還示範倒立功夫。此外，即使度假穿搭也處處展露貴氣，手上戴的是AP（Audemars Piguet，簡稱AP）要價1,240,000元的Royal Oak皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，舉手投足都是焦點。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲AP皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，1,240,000元。（圖／翻攝AP官網）

Lisa於峇里島旅行時穿Miu Miu迷你裙裝，搭配CELINE TRIOMPHE FRAME黑色柔軟牛皮革橫式手袋，戴上未鑲一顆鑽石卻無比耀眼的AP皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，此23毫米的小巧石英錶深受1997年皇家橡樹迷你腕錶啟發，品牌運用獨到的霜金工藝，讓18K金錶殼與錶鍊閃耀光芒，讓人一眼就瞧見。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲穿比基尼的Lisa大方露出蜜桃臀。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了名錶吸睛，Lisa也不吝與粉絲分享火辣穿搭，她換上Roxy條紋比基尼，以背影示人展現翹臀，再示範倒立絕活，背部與手臂的肌肉線條一覽無遺，身為流行樂界巨星，果然是有練過的。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa展現倒立功夫，肌肉線條一覽無遺。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

►C羅3億超跑上曬4500萬對錶　「錶王」全鑽款閃爆

►林志穎戴千萬RICHARD MILLE名錶賞賽車　老婆愛馬仕造型愛相隨

關鍵字：

Lisa, AP, Audemars Piguet, 愛彼, Miu Miu, CELINE

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

凱特王妃遇大風攪局　手壓帽子防出糗

凱特王妃遇大風攪局　手壓帽子防出糗

Stray Kids鉉辰驚喜在台現身卡地亞晚宴　黑裝配古董珠寶迷人

Stray Kids鉉辰驚喜在台現身卡地亞晚宴　黑裝配古董珠寶迷人

汶萊王子妃產後神采奕奕　華麗亮片裝上身擁小公主入懷

汶萊王子妃產後神采奕奕　華麗亮片裝上身擁小公主入懷

周杰倫深V裝配Dior幸運項鍊帥翻　上億畢卡索名畫也搶鏡 常玉罕見馬兒畫作首登佳士拍賣　李希特《抽象畫》有望飆破3.1億 金卡達夏跑趴險摔進樹叢　元兇是2500元「恨天高」 梵克雅寶旗艦店化身詩意花園　蝴蝶、瓢蟲珠寶精緻可愛 亞莉安娜化身春日仙子　夢幻首飾上身仙氣飄飄 林志穎戴千萬RICHARD MILLE名錶賞賽車　老婆愛馬仕造型愛相隨 「凱特上校」閱兵　王妃綠大衣配長靴展帥氣軍風

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面