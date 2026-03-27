Lisa倒立秀蜜桃臀與肌肉線條　百萬AP金錶襯身價

▲Lisa在峇里島度假依然貴氣，穿Miu Miu服裝搭配CELINE手袋，並戴AP金錶。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa近日到峇里島度假，尺度大解放，開心穿上比基尼秀蜜桃臀，還示範倒立功夫。此外，即使度假穿搭也處處展露貴氣，手上戴的是AP（Audemars Piguet，簡稱AP）要價1,240,000元的Royal Oak皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，舉手投足都是焦點。





▲AP皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，1,240,000元。（圖／翻攝AP官網）

Lisa於峇里島旅行時穿Miu Miu迷你裙裝，搭配CELINE TRIOMPHE FRAME黑色柔軟牛皮革橫式手袋，戴上未鑲一顆鑽石卻無比耀眼的AP皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，此23毫米的小巧石英錶深受1997年皇家橡樹迷你腕錶啟發，品牌運用獨到的霜金工藝，讓18K金錶殼與錶鍊閃耀光芒，讓人一眼就瞧見。





▲穿比基尼的Lisa大方露出蜜桃臀。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了名錶吸睛，Lisa也不吝與粉絲分享火辣穿搭，她換上Roxy條紋比基尼，以背影示人展現翹臀，再示範倒立絕活，背部與手臂的肌肉線條一覽無遺，身為流行樂界巨星，果然是有練過的。





▲Lisa展現倒立功夫，肌肉線條一覽無遺。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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