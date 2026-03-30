戀愛中最傲嬌的三大星座！TOP 1嘴硬心軟　一邊裝酷還要一邊關心

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在戀愛關係中，有一種人總是讓人又氣又愛，他們嘴上不說愛，行動卻滿滿在意，明明很在乎卻偏偏裝冷淡，這種「傲嬌型戀人」往往讓另一半又猜又哄，也讓感情多了幾分曖昧與張力，以下就盤點談戀愛時最容易出現傲嬌特質的三大星座，看看誰最會嘴硬心軟。

TOP 3：處女座



處女座在感情中非常理性，習慣用挑剔掩飾在乎，明明關心對方卻常用碎念的方式表達，例如提醒你注意細節或糾正生活習慣，看似愛挑毛病，其實背後是滿滿在意，他們不太擅長直接說愛，反而透過實際行動與細節照顧來表現情感，因此常被誤會很冷，但其實只是愛得很含蓄。

TOP 2：天蠍座



天蠍座的傲嬌帶點神秘與防備，他們情感深但不輕易表露，越在乎越會裝得若無其事，有時甚至刻意冷淡測試對方反應，內心其實非常渴望被理解與重視，他們不喜歡示弱，因此常把愛藏在細節與眼神裡，一旦確定關係穩定，才會慢慢卸下防備，但前期真的很難讀懂。

TOP 1：獅子座



獅子座堪稱傲嬌代表，愛面子又自尊心強，在戀愛中即使很在意也不願低頭示弱，常常嘴上逞強說「隨便你」，其實內心超在乎對方反應，他們渴望被愛與被重視，但又希望自己是主導的一方，因此容易出現嘴硬心軟的矛盾行為，一邊裝酷一邊默默關心，讓人又氣又覺得可愛。