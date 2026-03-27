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Jennie放送大量比基尼照辣翻！親曬Frankies Bikinis聯名款　還操刀設計

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記者鮑璿安 ／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie又有全新話題合作了，此次攜手加州泳裝品牌Frankies Bikinis推出聯名系列「JENNIE x Frankies Bikinis」，將她標誌性的自在風格轉化為一系列「從海灘到街頭」都能駕馭的夏日單品，也同步釋出火辣的比基尼照，自然又慵懶的模樣讓人好喜歡！

▲JENNIE x Frankies Bikinis 。（圖／翻攝IG）

▲JENNIE x Frankies Bikinis 。（圖／翻攝IG）

▲JENNIE x Frankies Bikinis 話題聯名公開。（圖／翻攝IG）

從形象照中可見，Jennie身穿簡約白色比基尼躺臥於沙灘之上，剪裁俐落的三角上衣搭配低腰綁帶設計，勾勒出乾淨卻帶點性感的線條，展現品牌一貫的加州陽光氛圍；另一組畫面則換上紅色貼身上衣，胸前星星圖案成為視覺焦點，搭配柔軟貼膚的材質，帶出復古又帶點俏皮的風格轉換。

此次系列設計以「swim-to-street」為靈感，泳裝不再只是度假專屬，而是能與日常服混搭的穿搭元素，系列涵蓋泳裝、短版上衣、T恤與休閒單品。Jennie更親自參與設計，延續她私下偏好的「不費力時髦」，以復古靈感為核心，加入男孩短褲、鉤織針織與休閒T恤等單品，強調舒適與造型兼具。像是比基尼上衣外搭寬褲或外套，自然輕鬆就能打造帶有夏日氛圍的層次造型。

BLACKPINK成員各個都是時尚寵兒，美國丹寧領導品牌 Levi’s正式宣布攜手 Rosé展開跨年度合作！從釋出的形象照可見，Rosé以極簡白色坦克背心搭配高腰直筒牛仔褲亮相，以白色蕾絲背心搭配的造型中，Rosé 著用的是 Levi’s 005DO-0000 寬鬆靴型丹寧褲。這款褲型以寬直筒為基礎，褲腳微微外擴，介於直筒與喇叭之間的設計讓整體比例自然延伸，不僅修飾腿部線條，也多了幾分隨興復古感。淺藍色的 Easy Days 洗色呈現柔和刷淡效果，搭配帶有彈性的布料，兼顧舒適與造型感，無論日常外出或長時間活動都能輕鬆駕馭。

▲▼ Levi’s 。（圖／品牌提供）

▲▼ Levi’s 。（圖／品牌提供）

▲Rosé 著用的是 Levi’s 005DO-0000 寬鬆靴型丹寧褲 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Jennie, BLACKPINK, 泳裝, FrankiesBikinis, 聯名

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