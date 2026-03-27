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Longchamp如何延長包的壽命？專訪品牌轉型總監Adrien　永續的答案在「人」

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記者鮑璿安／ 巴黎報導

相信近年來大家都聽過一句「買包的盡頭是Longchamp」，然而在兼顧雋永設計感的背後，品牌也肩負起永續轉型的責任，Longchamp 於 2026 年二月正式宣布獲得 B Corp™ 認證，為這個擁有 78 年歷史的法國品牌寫下重要里程碑。《ETfashion》在巴黎時裝周期間特別專訪到企業轉型與 CSR 總監Adrien Cassegrain，進一步分享 Longchamp 如何從「耐用設計」出發，重新定義永續價值，並思考品牌在未來十年中，如何在法式優雅與責任時尚之間建立更深層的連結。

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

▲Longchamp 於 2026 年二月正式宣布獲得 B Corp™ 認證，為這個擁有 78 年歷史的法國品牌寫下重要里程碑。（圖／品牌提供）

Longchamp創立於1948年，最初以皮革煙斗起家，逐步拓展至旅行配件、包款與成衣系列，以貼近日常的設計語言，形塑出屬於巴黎女性的法式生活美學。Longchamp近年來持續在包袋設計上賦予永續含義，像是紅遍全球屹立不搖的Le Pliage折疊包款，早在2021年就以再生尼龍材質重新詮釋，將回收塑料轉化為纖維，兼顧輕盈與耐用，同時降低環境負擔。與此同時也建立完善的維修服務，2025 年，品牌透過全球 33個維修中心共修復了 80,000 件產品，為的就是延續包款壽命，甚至能夠傳承到下一代繼續使用。

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

▲企業轉型與 CSR 總監Adrien Cassegrain。（圖／品牌提供）

在人來人往的艾菲爾鐵塔旁，僅有一街之隔就是Longchamp新總部的辦公室，安靜而明亮的空間、伴隨溫暖日光撒進室內，正如Adrien Cassegrain給我們溫文儒雅的印象一般。其實Adrien作為家族的新世代代表，專業的背景為這場轉型提供關鍵視角，擁有工程與氣候風險研究經驗的他，將數據、系統與長期思維導入時尚產業，使 CSR 不再只是品牌形象的一部分，而成為推動企業進化的核心動力。

ETfashion：Longchamp 已有 78 年歷史，為何此刻選擇申請 B Corp 認證？這項認證對品牌而言，是一個轉折點又或是一種對未來的承諾？

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

Adrien Cassegrain：其實我們大約在三年前就開始認真思考這件事。當時我們意識到品牌已經累積了許多資產與優勢，也更清楚作為一家企業，未來的方向應該與可持續發展理念保持一致，因此我們開始著手調整與優化，把永續視為一個長期推動的重要方向。對我們來說，這並不是某一個時間點的決定，而是一段持續進行的過程，需要不斷檢視與改善既有的做法與流程。這同時也是對品牌身份的一種肯定，是多年累積努力的成果。

ETfashion：您如何定義 Longchamp 的耐用？

Adrien Cassegrain：產品本身仍是核心，如果產品不夠耐用，那麼所有永續理念都將失去意義。因此我們在設計、材質與品質上都投入大量心力，希望每一件作品都能經得起時間考驗，並在日常生活中長期陪伴使用者。可持續發展有很多不同面向，但我認為首先與產品的耐用性密切相關。設計能夠長久使用的產品非常重要，因為沒有人希望一件物品很快被淘汰。同時，永續也關乎「人」，包括我們如何與員工合作，讓他們在工作中感到被尊重與滿足，並願意長期發展；也包括與合作夥伴之間的關係，例如與供應商建立長期且穩定的合作。

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

ETfashion：Longchamp 如何在「法式優雅」與「責任時尚」之間建立新連結？

Adrien Cassegrain：這是一個很有趣的問題，我認為法式優雅的關鍵在於一種「永恆感」，以及簡約而不過度裝飾的設計語言。當設計回歸簡潔、耐看與長久，其實自然就與可持續發展的理念產生連結。兩者並不衝突，反而是彼此呼應的。

ETfashion：Longchamp 的 CSR 策略建立在多個支柱之上，未來三到五年您認為哪一個領域最關鍵？

Adrien Cassegrain：我認為最重要的是「人」，品牌有許多員工已經服務二、三十年，他們是 Longchamp 最核心的基礎。因此，我們需要確保每一位成員都能被尊重，同時也讓新世代加入時感受到被歡迎與支持。唯有如此，企業才能持續穩定地發展。

ETfashion：時尚產業常被質疑為高消耗產業，您如何回應這種批評？

Adrien Cassegrain：這樣的批評其實是合理的。時尚產業確實對環境有一定影響，因為我們使用大量材料並進行生產。以皮革為例，我們必須確保所使用的是高品質材料，並且充分利用，而不是浪費。這就像在一家好的餐廳用餐時，你會尊重每一份食材。同樣地，我們也應該尊重材料本身，確保每一件產品都能被妥善使用。此外，在設計之初，我們就會考量耐用性，希望產品能夠長時間陪伴使用者。

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

ETfashion：Longchamp 全球設有 33 個維修中心，您認為「維修」是否能對抗過度消費文化？

Adrien Cassegrain：我希望是如此，當消費只是單向行為時，人與產品之間的連結其實很薄弱，缺乏情感與故事。但當你開始修理、維護，甚至與產品一起經歷時間，這段關係就會變得更深。這與人際關係其實很相似，需要經歷與累積，才會產生真正的意義。因此我們希望透過維修服務，讓顧客能持續使用產品，延續這段關係。物品磨損是自然的，就像人會變老一樣，但產品通常更容易被修復，所以我們應該積極去實踐這件事。

▲▼Longchamp。（圖／品牌提供）

ETfashion：未來十年，您希望消費者如何重新理解 Longchamp？

Adrien Cassegrain：我希望人們能真正理解我們是誰，對我們而言，最重要的是保持真實，因為唯有如此品牌才能長久存在。我們是一個獨立的家族企業，專注做好每一件事，同時也希望承擔應有的社會責任。我們相信法式優雅，也相信負責任的時尚與可持續理念，我們只是持續將最好的自己投入其中，希望未來能被看見與理解。

同場加映

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲▼ 包款綜合。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列包款。（圖／品牌提供）

TORY BURCH則請到品牌代言人宋雨琦演繹2026春夏系列，畫面中她以針織上衣與裙裝造型搭配Charlie肩背包，營造柔和且帶點復古感的都會氣質，包型線條俐落卻不失女性柔美。Charlie系列主打結構與版型平衡，本季延伸抽繩設計增加造型變化。另一套造型則搭配Romy水桶包，透過輕盈包身與寬敞容量，呼應她自在穿梭城市的節奏。Romy採用柔軟荔枝皮革，內部配置拉鍊口袋，兼顧收納與實用性，讓整體穿搭在精緻與隨性之間取得平衡。

關鍵字：

Longchamp, Adrien Cassegrain, 2026春夏, 永續

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