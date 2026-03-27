剛出社會也能存錢！無痛3招改掉「月光族體質」





▲3招改掉「月光族體質」。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

剛踏入職場，開始有穩定收入，卻也同時面臨各種消費誘惑，不少人都有「薪水進來就消失」的困擾。事實上，存錢並不是等收入變高才開始，而是從一開始就建立正確習慣。社會新鮮人若能在初期打好基礎，即使薪資不高，也能慢慢累積出第一桶金。

一、先存再花 把存錢變成固定支出



多數人習慣先花再存，最後往往所剩無幾。想要真正存到錢，關鍵在於調整順序，把「存錢」當作每月必要支出。領到薪水後，先將固定比例轉入另一個帳戶，再用剩餘金額安排生活開銷。這樣的方式能降低亂花錢的機會，也能讓存款在不知不覺中累積。當存錢變成一種自動化行為，而不是靠意志力維持，就更容易長期持續下去。

二、建立預算觀念 讓每一筆錢都有去向

剛出社會時，最容易忽略的是零碎支出，例如外送、咖啡或臨時購物，這些看似不多的花費，累積起來其實相當可觀。

建議可以先從簡單記帳開始，了解自己每個月的錢都花在哪裡，再依照生活需求分配預算。當你清楚掌握金流，就能更有意識地做出選擇，也比較不會因為一時衝動而影響整體存錢計畫。

三、設定目標 讓存錢變得有意義

如果沒有明確目標，存錢很容易半途而廢。尤其在壓力大或心情低落時，更容易出現「報復性消費」，讓原本的努力歸零。因此，替自己設定具體且可實現的目標非常重要，例如準備緊急預備金、規劃旅行基金，或為未來投資做準備。當每一筆存下來的錢都有用途，就會更有動力持續下去，也更能抵抗短暫的消費誘惑。