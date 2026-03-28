BTS田柾國黑得出色　74萬HUBLOT黑錶大加分

▲BTS 防彈少年團日前登上知名脫口秀《吉米A咖秀》 。（圖／HUBLOT提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天團BTS防彈少年團日前於光化門舉辦演出後，宣告正式合體回歸，近日再度登上美國NBC招牌脫口秀節目《吉米A咖秀》宣傳，首度公開新專輯《ARIRANG》的創作細節，團員們上節目各個穿搭有型，當中田柾國以全黑造型亮相，看似低調卻黑得有層次，袖口微微捲起，露出標誌性的手臂刺青，另一手戴的746,000元HUBLOT黑錶也搶眼。





▲HUBLOT全球品牌大使田柾國佩戴Big Bang Unico 黑魔力計時腕錶吸睛。

當天田柾國選擇以俐落的黑色針織上衣搭配寬版長褲現身，身為HUBLOT全球品牌大使的他，選戴黑色陶瓷打造的Big Bang Unico黑魔力計時腕錶，錶殼經過微噴砂與拋光處理展現好質感，內載具72小時動力儲存的UNICO自動上鍊飛返計時機芯，不僅是旅行的實用配備，也是他公開亮相的最佳配件。





▲田柾國戴的HUBLOT Big Bang Unico 黑魔力計時腕錶以拋光黑陶瓷打造，746,000元。

田柾國的舞台魅力也吸引Calvin Klein與他合作，成為品牌2026春夏丹寧廣告主角，他大方敞開外套露出結實的冰塊腹肌，身穿低腰丹寧褲的他還刻意露出Calvin Klein招牌的內褲褲頭，性感模樣讓粉絲都融化了。





▲ 田柾國是Calvin Klein春夏廣告主角之一。（圖／翻攝Calvin Klein IG）