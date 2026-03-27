J’ADORE花蘊盛放之旅開跑　修麗可醫美級快閃店南北串聯

記者曾怡嘉／台北報導

春季美妝市場掀起一股體驗風潮，從感官沉浸到科學檢測，品牌紛紛以快閃形式拉近與消費者距離。DIOR以經典J’ADORE香氛打造金色感官旅程，修麗可則主打醫美級肌膚管理，假日約上姊妹們一起來逛逛吧！

#DIOR以香氣為起點 打造J’ADORE感官殿堂

自1999年誕生以來，J’ADORE始終象徵女性自信與優雅。為迎接2026年全新《J’ADORE 花蘊香精》，DIOR延續經典花束香氣語彙，強調更細緻的層次與包覆感，將香氣轉化為一種低調卻鮮明的存在感。

同步登場的「J’ADORE 花蘊盛放之旅」，以金緻光影打造沉浸式空間，將嗅覺延伸至視覺與場域體驗。活動規劃三大區域，從探索香氣、體驗專屬妝容，到動態影像紀錄，逐步構築完整的品牌世界觀：第一站「金緻香氛區」集結四款經典花香調，讓參與者尋找專屬氣味；接著進入「金緻妝容區」，由專業彩妝團隊打造J’ADORE LOOK；最終於「金緻映像區」留下你的最美姿態。

▲凡於活動期間2026年3月26日至5月10日消費滿額，即有機會享有「J’ADORE花蘊香精精巧版吊飾」。



#修麗可以科學護膚切入 醫美級體驗走入日常

▲林亮辰皮膚專科診所 林亮辰院長。

相較於DIOR從感官出發，SkinCeuticals修麗可則聚焦於肌膚管理的科學化。此次推出《醫美級肌膚升級站 快閃店》，以「南北雙城」（新光三越信義A11與漢神巨蛋）形式展開，並邀請皮膚專科醫師參與，強調專業與日常保養的連結。

現場導入多項互動體驗，包括AI肌膚檢測區，協助分析膚況並提供保養建議；「V臉仰角拍貼」則結合趣味與視覺效果；搭配明星商品展示區，讓消費者能一次理解品牌重點產品。





▲修麗可 A.G.E 極效賦活緊緻精華。

修麗可2026醫美級肌膚升級站新光三越信義A11及漢神巨蛋

▲期間限定獨家六大組合-類肉毒緊緻組。

此外，品牌同步提出ISC整合式保養概念，針對多種醫美療程延伸居家護理方案，主打強化療程效果與縮短恢復期。現場也推出期間限定全產品9折優惠與多款組合，現在下手正是時候。