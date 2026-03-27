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林柏宏跟風AI夯片「雪山救狐狸」　許願戴浪琴表遊瑞士

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▲林柏宏出席浪琴表代言活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲林柏宏以浪琴品牌之友身份出席新錶發表會。（圖／記者記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）2007年問世的HYDROCONQUEST深海征服者系列，多年來穩居暢銷榜寶座，新一代錶款於今（27日）全面登台，邀請品牌之友林柏宏造勢，他佩戴最新的活力藍陶瓷錶圈與全新米蘭網狀錶鍊款式，表示很適合戴著去馬爾地夫度假，但他心中夢幻旅行地點是瑞士，表示：「想到雪山環繞的地方走走。」他跟上爆紅的AI短片「雪山救狐狸」話題，笑著說：「希望遇到牠（狐狸）。」

▲▼ Longines,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲浪琴表專賣店獨賣款HYDROCONQUEST深海征服者系列磨砂霜霧藍面盤款，搭配浪琴藍陶瓷錶圈，68,900元。（圖／浪琴表提供，以下同）

今林柏宏所戴的浪琴表HYDROCONQUEST深海征服者系列新錶，錶殼比過往更輕薄，搭配全新單向旋轉錶圈，而面盤上的阿拉伯數字改為幾何時標。款式也更為豐富，配有全新H型錶鍊的錶款共有面盤與錶圈同色系的浪琴藍、蒼翠綠與永夜黑款式，搭配米蘭錶帶的撞色款則有灰黑、藍黑與嶄新霧霜藍和黑色錶圈等種組合，品牌專賣店與電商平台獨家款則是霧霜藍色面盤搭配浪琴藍色錶圈的Ｈ型鍊帶錶，每一種配色樣式各有錶徑39毫米與42毫米供選擇，均搭載具72小時動力儲存的L888.5自動上鍊機芯，防水300米。

▲▼ Longines,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲浪琴HYDROCONQUEST深海征服者系列搭配活力藍陶瓷錶圈與全新米蘭網狀錶鍊，72,700元。

▲▼ Longines,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲浪琴HYDROCONQUEST深海征服者系列蒼翠綠面盤搭配同色陶瓷錶圈款，68,900元。

▲▼ Longines,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲浪琴HYDROCONQUEST 深海征服者系列永夜黑面盤搭配岩石灰錶圈款，72,700元。

Bell & Ross則選用青銅材質打造新款潛水錶BR-03 Diver Black Bronze，錶殼會隨著時間與環境變化不同色澤展現獨特韻味，而性能達到專業潛水錶而設的ISO 6425國際標準，防水達300米，配備潛水專用的黑色橡膠錶帶與適合日常佩戴的黑色合成帆布錶帶，限量999只。

▲▼ Longines,Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross限量999只的BR-03 Diver Black Bronze腕錶，172,000元。（圖／Bell & Ross提供）

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關鍵字：

林柏宏, Longines, 浪琴表, Bell & Ross

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