中高年就業應該怎麼選？健康＋興趣＋貢獻感是三大要素

▲老年持續就業應該怎麼選？（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



文／坂本貴志 圖／大是文化

健康＋興趣＋貢獻感

在中高齡階段，活用過去的經驗持續工作，為相對理想的選擇。那麼，進入65歲後的高齡期，又該如何規畫？這正是本書的核心主題。

我建議優先考慮第三章介紹的100種工作，這些工作可從65歲持續到70歲，甚至在某些情況下延續至80歲。因此，我為它們賦予一個較為正面稱呼──「微型工作」，指那些即使報酬不算高，但勞動時間較短、工作負荷與壓力較少的工作。最重要的是，這些工作在社會上不可或缺，並具有一定貢獻價值。

為在職人士舉辦的演講中，只要當我談到65歲以後的微型工作時，常會有人提出這樣的疑問：「工作量與負荷減少，內容也大不相同，會不會因此缺乏成就感？」尤其是過去在組織中擔任白領職務、負責大型專案的人，對高齡期的微型工作往往抱持遲疑的態度。

然而，從各種數據以及就業者的心聲來看，實際情況與在職者先入為主的印象多少存在落差。原因在於人們面對工作的方式會隨著年齡而改變（見圖表2−5）。

青年至壯年期傾向於追求更高的收入或職位，藉由工作過程獲得巨大的成就感，或者專注於習得高度專業技能；另一方面，高齡就業者則更重視能否幫助身邊的人、是否對社會有所貢獻，並且在工作中獲得新鮮感，或是單純從活動身體的過程中感受到喜悅。

此外，從工作滿意度的調查，高齡就業者比起青壯年期的就業者，更容易對工作感到滿足（見圖表2−6）。

若進一步觀察可發現，以50歲為分界，呈現出U字型的曲線。由此可知，年輕時往往將工作的價值寄託於高收入或榮譽，但到了50歲後，會進入一段「無法感受到工作意義」時期，接著再逐漸轉向透過不同方式重新發現工作的意義。

在幸福感方面，也能看到相同趨勢。以50歲為基準點，進入高齡世代後，幸福感隨著年齡增長而提升。雖然許多人對高齡期仍抱有隱約的不安，擔心失去工作就會陷入經濟困難，但實際情況普遍是：許多人能在不過度勉強的情況下持續工作，同時享受富足的生活。

業務

延續在職時期的工作模式，收入位居各行業之冠。

平均年收入：373萬日圓（在19種行業中排名第1）

臺灣平均年收入：介於新臺幣42萬至70萬之間（資料來源：104人力銀行）

平均勞動時間：35.6小時／週（在19種行業中排名第16）

65歲以上就業者總數：20.5萬人（在19種行業中排名第12）

65歲以上就業人口占比：6.3%（在19種行業中排名第19）

業務的平均年收入在65歲以上仍有373萬日圓，是本書中收入最高的行業。對於高齡工作者而言，確實是非常有利的職業。然而，從年齡別就業人數來看，自50歲開始便呈現直線下降。即使在高齡族群中仍有一定規模的占比，但長期維持在第一線工作的人並不多。

此外，業務工作高度依賴過往在職時期的經驗，若是退休後才跨足，門檻相當高（按：臺灣資料來源包括各大求職平臺「工作年資在一年以下」的薪資行情；及勞動部「工業及服務業薪資調查」2024年全年薪資所得〔職類編號332290：工商業銷售代表，含業務員〕。據此，平均年收入範圍為新臺幣42至70萬元）。

依照各職業的數據顯示，該職務的特徵在於思考比例高、工作地點與時間的自由度高、壓力大。可謂是一份以成果為重的工作，雖說具有靈活度，但要求也不少。

針對從事該行業的問卷調查中，許多人將時間自由、能依照自身狀況規畫工作列為優點，其他的正面意見包括：「能與顧客交流」、「退休後能活用過去在職經驗」、「努力與報酬成正比，雖然需要持續學習，但成就感很高」。至於缺點，則有大量內容指出「須不斷與業績目標奮戰，壓力與負擔極大」。對於希望輕鬆工作的族群而言，這並不是個合適的選擇。

工作內容



金融、保險業務

負責銷售各類金融與保險商品，如證券、壽險、產險、共濟（按：日本由特定團體或同業成員組成的非營利互助型保險制度）等。任職單位主要為保險公司、證券公司、銀行及其他金融機構。

若要成為保險業務員，須通過資格考試，具備「壽險業務員」、「產險業務員」登錄資格；從事證券銷售者，則通常需要通過「證券商業務員」資格測驗，並完成證券商業務員登錄後，才能正式從事相關工作。

保險代理、保險經紀人

代表保險公司銷售保險商品，負責簽訂契約、管理保險費，以及後續契約更新等手續，並穩定提供顧客服務。

汽車業務

在汽車製造商認證的經銷商或二手車專賣店中，負責汽車銷售業務。主要工作內容包含依照顧客需求提出車款建議、製作報價單與銷售契約、交車作業、顧客管理，以及售後服務。

不動產業務、不動產經紀人

不動產業務主要受僱於住宅、不動產公司或建設公司，負責銷售房屋與土地。工作內容主要為向有意買賣住宅的顧客提供相關說明、帶看房屋與交易支援；不動產經紀人則多半在店內，負責住宅與土地買賣的仲介業務。

其他銷售、業務員

業務職遍及各行各業，如藥品、機械設備、通訊（網路線或機器）、系統、軟體、食品、化學品等。同時包括店面銷售金融與保險商品或彩券，以及當鋪、外幣兌換員、售票窗口人員、拍賣師等職務。

訪談：三十多歲當保險經紀人，一路做到81歲



我從三十多歲開始從事保險經紀人工作，到現在81歲仍在持續經營。早期是以個人身分運作，如今日本所有保險經紀人都必須法人化，而我也隸屬於其中的法人組織。

由於年紀的關係，我已從原本的全職常駐工作，轉為維護既有契約。所謂維護，就是處理契約的相關作業，或在契約到期時與客戶洽談續保事宜。有時也會收到保險理賠的通報，並轉交給公司處理，或者是承接新契約，但數量已不多。

平均而言，我一週大約工作三天。即便如此，客戶來電時間大多不固定，工作經常呈現斷斷續續的狀態，一週累積工時約24小時。工作場所主要在家中，包括電話聯絡、使用公司提供的線上系統處理行政事務，偶爾前往離家約15分鐘的辦公室上班。

目前負責的客戶約150人，薪酬採績效制，每月收入不固定。隨著客戶群逐漸老化，數量逐年減少，如今若有200萬日圓年收入，就算不錯了。

長期以個人身分工作，幾乎沒有年金

在職時期多以自營業者身分工作，因此幾乎沒有厚生年金，國民年金給付額也偏低。仍持續工作的主要原因，是出於經濟考量，若沒有經濟壓力，或許會考慮退休。不過，由於已習慣這份工作，且與客戶建立長期連結，並不覺得辛苦。幸運的是，我的眼睛狀況良好，雖然10年前接受過白內障手術，但使用電腦處理公事仍不成問題。

由於過去從事自營工作，時間較為自由，我從30後半便積極參與社區活動。擔任地區理事，之後歷任常任理事、文化部長、防災部長、副會長等職務。對於日本傳統文化盂蘭盆舞、運動會等地方活動，我都會全力投入。直到妻子生病後才辭去幹部職務，但至今仍受推舉擔任顧問。若是一般上班族，幾乎無法參與社區活動，因此能投入地方事務，也算是這份工作帶來的好處。

參加保齡球活動，結交許多同道中人

5年前妻子過世後，我心裡一直想著：「必須找點事情做。」於是，我參加一場免費的保齡球課程，認識許多50歲到70歲之間的朋友。直到現在，我們依然每週聚會一次，熱熱鬧鬧的舉辦聯賽，雖然腰傷讓我的成績不斷下滑，但有這些朋友相伴才是最重要的收穫。回顧至今，我想，我也算是以自己的方式享受人生了。

【推薦書籍】

書名：《中年綻放的工作圖鑑》

作者：坂本貴志

簡介：曾任日本政府經濟學家，《經濟財政白皮書》參與撰寫者

出版社：大是文化