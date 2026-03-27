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高效醫美保養實體試用快閃登場！獨家特惠、AI肌膚檢測一定要衝

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

專業醫美保養修麗可即日起至4月9日於台北信義新光三越A11開設醫美級肌膚升級站快閃店，過去僅在網路、醫美診所通路販售的熱賣商品，不僅終於能全系列試用，更是推出專屬優惠組合，可以一次帶走多樣高效能保養，現場還有AI肌膚檢測、V臉拍貼機活動，想要全方位抗老立刻預約。

L’ERBOLARIO,蕾莉歐,修麗可,保養,快閃店。（圖／品牌提供）

這次快閃店首度引進醫美診所高階AI肌膚檢測儀，透過3D影像技術與AI演算法可以檢測肌膚17項指標，從斑點、紋路、膚質、緊緻度等層面，給予專業呵護建議，預約檢測更可以獲得經典超濃度CE緊緻修護抗氧化精華4ml。

L’ERBOLARIO,蕾莉歐,修麗可,保養,快閃店。（圖／品牌提供）

現場更是加碼多款優惠組合，絕對必收的就是電音波拉提組，不只有30ml經典超濃度CE緊緻修護抗氧化精華，還搭配剛上市的新品A.G.E.極效賦活緊緻精華30ml，以及A.G.E.普拉斯鏈活膚緊緻霜48ml、極致煥白防曬隔離乳40ml等，一組就可以帶走多款熱賣保養，自用或母親節送禮都很超值。

L’ERBOLARIO,蕾莉歐,修麗可,保養,快閃店。（圖／品牌提供）

義大利香氛保養L'ERBOLARIO蕾莉歐歡迎全新紫茉花語香氛系列上市，將於統一時代百貨、台中新光三越中港店、台北遠東SOGO忠孝館、台南南紡購物中心巡迴「紫茉馨情‧花語留香」快閃活動，只要在現場拍照並完成社群打卡，即可獲得「紫茉花語傳情禮包」乙份，還能參加官方粉絲團抽獎活動，假日加碼「香氣盲聞挑戰」，挑戰成功可獲得「心繫隨行手機掛繩」。

L’ERBOLARIO,蕾莉歐,修麗可,保養,快閃店。（圖／品牌提供）

關鍵字：

L’ERBOLARIO, 蕾莉歐, 修麗可, 保養, 快閃店

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