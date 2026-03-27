耀西蛋汽泡彈太萌！LUSH瑪利歐聯名泡澡、沐浴新品登場

記者曾怡嘉／綜合報導

LUSH 再度攜手超級瑪利歐推出全新限定系列，將遊戲中的經典角色與銀河冒險元素融入，從泡澡到沐浴，讓熟悉的角色記憶轉化為更具儀式感的生活體驗。

LUSH 本次以「超級瑪利歐銀河電影版」為靈感，推出共 12 款涵蓋浸浴、沐浴與身體護理的限定產品，系列設計延續品牌一貫的趣味風格，結合角色造型與香氣層次，讓清潔過程多了互動與驚喜感。

▲超級瑪利歐銀河電影版 x LUSH 耀西蛋汽泡彈附沐浴軟糖。

▲超級瑪利歐銀河電影版 x LUSH 奇可沐浴果凍，740元。

▲超級瑪利歐銀河電影版 x LUSH 守護銀河沐浴露。

其中最引人注目的就是「耀西蛋汽泡彈」，投入暖浴後，即可揭曉隨機隱藏的沐浴軟糖道具，真的超可愛！以守護「銀河沐浴露」潔淨肌膚，感受星空般璀璨的藍莓、玫瑰與蘋果清新香氣；或是體驗繽紛多彩的奇可沐浴果凍，一起衝進愉悅的葡萄柚與莓果香氣的星河中，這份銀河級的沐浴時光，成為最閃耀的日常驚喜。



#ALLIE防曬也推出吉伊卡哇限定聯名款

ALLIE精選3款熱銷防曬產品換上吉伊卡哇、小八與烏薩奇限定包裝，讓高機能防曬多了可愛陪伴感。此次聯名品項包括「持采UV高效防曬水凝乳」、「持采濾鏡調色UV防曬乳（木質調勻妍）」以及「持采濾鏡調色UV防曬乳（紫陽明妍）」，以「擦上防曬，今天也要開心曬太陽！」為概念，從日常通勤到外出活動都能對應不同使用情境。

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