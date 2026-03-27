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肚子一直瘦不下來？營養師：「5種食物」甩掉內臟脂肪

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▲▼瘦肚子食物。（圖／Unsplash）

▲5種食物幫你減少內臟脂肪。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

肚子一直瘦不下來怎麼辦？很多人第一時間會想到少吃，營養師孫語霙建議，想減少內臟脂肪，可先從日常飲食調整做起，她點名內臟脂肪最怕的5種食物，幫助增加飽足感、穩定進食節奏。

1. 無糖豆漿：早餐最容易上手的植物性蛋白

無糖豆漿的優點，在於方便、好取得，也能幫助補充植物性蛋白。早餐若常喝含糖飲料或只吃精緻澱粉，不妨改成無糖豆漿搭配蛋、地瓜或全麥吐司，會更有飽足感。若平常就有吃豆腐、豆乾等豆製品，也可以輪流替換，讓蛋白質來源更多元。
 

▲▼瘦肚子食物。（圖／Unsplash）

2. 鮭魚：補充好油脂，也讓一餐更有滿足感

鮭魚富含Omega-3脂肪酸，適合放進想調整飲食結構的人日常菜單中。對容易外食、晚餐常吃炸物的人來說，一周安排幾次魚類，通常比一直硬撐節食更容易長期執行。
若是素食者，也可從亞麻仁籽油、奇亞籽、核桃等食材補充類似概念的好油脂。烹調上建議以清蒸、乾煎、烤箱為主，少掉厚重醬料更實際。
 

3. 藜麥：不是取代白飯，而是幫主食多一點纖維

很多人一聽到藜麥就以為要完全取代白飯，其實更簡單的做法，是和米飯一起煮。這樣吃起來接受度高，也能幫一餐多補一點膳食纖維與植物性蛋白，對容易餓、下午嘴饞的人來說更有幫助。建議剛開始可先從少量混搭，不必一次全換，持續吃得下去，才是關鍵。
 

▲▼瘦肚子食物。（圖／Unsplash）

4. 藍莓：想吃水果時，份量與搭配比單品更重要

藍莓熱量相對不高，也常被拿來當作點心水果。若搭配無糖優格一起吃，會比單吃甜點更容易控制份量。不過水果再健康，仍要注意總攝取量，避免一邊想調整體態，一邊不小心把水果當零食無上限補進去。外食時若買不到藍莓，也可用其他原型水果

5. 綜合堅果：少量就夠，拿來取代零食更有感

堅果的優點在於含有油脂與咀嚼感，對穩定食慾有幫助，但關鍵是「少量」。一湯匙或一小把，通常比整包直接吃完更合適。建議選原味、無糖、少鹽款，拿來替代洋芋片、餅乾或手搖加料，效果往往更直接。
 

關鍵字：

內臟脂肪, 減脂飲食, 瘦肚子, 營養師, 健康食物

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