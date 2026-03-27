第一眼很好親近，其實最難走進心裡的星座TOP5公開

▲看起來隨和，但要走進他們的內心需要時間。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

在人際關係裡，「外向」不等於「敞開」，有些星座越是看起來好接近，越懂得替自己設下界線。以下這5個星座，多半給人輕鬆好相處的第一印象，但真正要走進內心，往往需要時間與耐心。

#第5名 天秤座

天秤習慣讓每段關係維持在舒服的狀態，很少讓場面尷尬。他們擅長回應他人需求，但對於自己的真實想法，往往會有所保留，不輕易傾向任何一方。

#第4名 雙子座

雙子能快速與不同類型的人建立話題，看似沒有距離感，但他們更像是在「切換不同面向的自己」。真正私密的情緒與價值觀，通常不會在表面互動中透露。

#第3名 巨蟹座

巨蟹給人的印象溫暖細膩，也樂於付出，但內心其實有明確的安全範圍。只要感覺還不夠安心，他們就會停留在照顧他人，而非分享自己的狀態。

#第2名 雙魚座

雙魚容易讓人產生親近感，因為他們懂得共感與回應情緒。但他們也習慣把真正的想法藏在較柔軟或模糊的表達裡，不會一次全部攤開。

#第1名 摩羯座

摩羯在相處上理性穩定，不會讓人感到壓力，但對於信任極為審慎。他們傾向觀察與評估關係，在確定對方可靠之前，很少主動揭露內心層面。