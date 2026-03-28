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福士蒼汰流利中文寵粉　「紳士要保護另一半」展暖男魅力

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▲福士蒼汰擔任GQ Suit Walk活動大使。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本人氣男星福士蒼汰擔任GQ Suit Walk活動大使。（圖／記者林敬旻攝）

記者林明瑋、陳雅韻／台北報導

由時尚雜誌《GQ》主辦的GQ Suit Walk今（28日）於台北101登場，以「Creativity Lives On」為主題，邀請日本人氣男星福士蒼汰擔任活動大使領軍西裝遊行，身穿一襲優雅黑色正裝的他風度翩翩，一登台立刻以字正腔圓的中文向粉絲說：「大家好，我是福士蒼汰，很高興來到台灣。」引來全場尖叫，迷人魅力無法擋。

▲福士蒼汰擔任GQ Suit Walk活動大使。（圖／記者林敬旻攝）

▲福士蒼汰開心向粉絲打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

2026年熱門韓劇《愛情怎麼翻譯》，戲中除了韓星金宣虎與高允貞這對CP受矚目，擔綱演出男二「阿博」的福士蒼汰也迷倒不少粉絲。今來台參加GQ Suit Walk，他表示特別選擇一套正式與休閒合而為一的西服，上半身較為正式，下半身的直筒剪裁讓他感到自在，身高183公分的他是天生衣架子，輕鬆穿出型男風格。

▲福士蒼汰擔任GQ Suit Walk活動大使。（圖／記者林敬旻攝）

▲福士蒼汰一襲優雅紳士造型，風度翩翩。（圖／記者林敬旻攝）

談及未來想挑戰的時尚風格，福士蒼汰表示想試試花卉圖案服裝，笑稱：「豹紋款式我再考慮一下。」而他心中的紳士是「剛柔並濟」，意指對著心愛之人溫柔對待，剛的一面則表現在保護另一半，暖男性格表露無遺。此行他僅短暫停留台灣，返日之前他表示一定要再去吃小籠包，離場前再次以流利中文向粉絲說：「謝謝，再見。」
 

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關鍵字：

福士蒼汰, 愛情怎麼翻譯, GQ Suit Walk

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