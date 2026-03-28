Lisa慶生寫真不耍辣　躺白熊堆好萌

▲Lisa歡慶生日曬出躺在軟萌白熊堆中的可愛照片。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa 27日歡慶29歲生日，同團其他3位姊姊都在第一時間獻上祝福，展現四人真摯感情，Lisa也與粉絲分享她的慶生寫真照，只見她穿著毛海裝躺在大白熊堆之中，軟萌模樣可愛度爆表，經常以火辣裝扮示人的她，甜美造型也很迷人。





▲Lisa於慶生寫真中穿紐約品牌UNNAMED毛領裝搭配法國品牌JACQUEMUS毛毛靴，並戴上大陸品牌YVMIN小熊首飾。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa拍攝29歲生日寫真照時，選穿紐約品牌Unnamed袖口與領子裝飾毛絨的貼身裝，以及法國設計師品牌JACQUEMUS毛毛靴，躺在大白熊堆之間俏皮可愛，她還捧起小熊做勢親吻，賣萌功力一流。





▲Lisa佩戴的YVMIN小熊髮夾與戒指。（圖／翻攝yvmin_official IG）

當天Lisa所戴的髮飾、耳環、戒指全是小熊造型，連金屬眼鏡框下緣都點綴卡哇伊小熊，一系列設計都出自2013年創立的大陸品牌YVMIN，擅長將非傳統材料如鈦金屬、3D列印材料或樹脂，與傳統珠寶工藝結合，而設計風格融合了浪漫主義與超現實感，擄獲走在潮流尖端Lisa的心。

