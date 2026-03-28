蕭敬騰夫婦同框納達爾含金量破表　同戴RICHARD MILLE錶總值破億

▲蕭敬騰（左起）、Summer、納達爾與Zach開心合影。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰近日與經紀人老婆Summer（林有慧）到西班牙旅遊，和台灣知名鐘錶收藏家Zach一同造訪「西班牙蠻牛」退役網球名將納達爾（Rafael Nadal）創辦的網球學院，四人同框合影含金量爆表，因為全員戴上瑞士名錶RICHARD MILLE，總值破1億元。





▲蕭敬騰（右）與Zach獲贈納達爾親筆簽名衣。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）

收藏多只RICHARD MILLE腕錶的蕭敬騰，此次拜訪納達爾，特別選戴品牌為納達爾設計的千萬元RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶鮭魚粉色Quartz TPT®石英纖維錶殼款，特色是機芯能承受激烈運動的震動，配備專利蝶形自動盤讓佩戴者可以透過兩種不同的模式掌控上鍊過程；老婆Summer則戴上約800萬元的RM 07-04自動上鍊運動腕錶深藍色Quartz TPT®石英纖維款，是專為女性設計的運動錶，重量僅36克，相當輕盈。





▲蕭敬騰戴的RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶鮭魚粉色Quartz TPT®石英纖維錶殼款，約1000萬元。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）





▲Summer戴的RICHARD MILLE RM 07-04自動上鍊運動腕錶深藍色Quartz TPT®石英纖維款，約800萬元。

身為各大頂級名錶品牌VIP的Zach，則與納達爾展現絕佳默契，會面時都戴上身價超過4000萬元的RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶，此全球限量80只的複雜功能錶以複合材質Carbon TPT® B.4打造，不含錶帶重量僅11.5克，卻蘊涵飛行陀飛輪、懸浮發條盒等精密裝置，且可承受超過14,000g的加速度衝擊，是品牌為納達爾創作一系列錶款的最終章，意義非凡。







▲納達爾與Zach都佩戴RICHARD MILLE RM 27-05 Rafael Nadal飛行陀飛輪腕錶，逾4000萬元。





▲蕭敬騰（左）與Summer互望，愛意滿滿。（圖／翻攝summer_lin_627 IG）