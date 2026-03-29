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行家都整套搶著收藏！村上隆小花躍上Marc Jacobs熱賣香水超可愛

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

香氣不只是氣味，更是一種無聲的個人標誌。隨著季節更迭與生活節奏轉變，越來越多人開始透過香水展現風格與情緒，從清新柑橘到溫暖木質，各式香調各有擁護者，以下精選多款話題香水，從日常百搭到約會必備，帶你找到最能代表自己的那一抹氣息，打造專屬的迷人記憶點。

＃Marc Jacobs x 村上隆聯名香氛限量版，50ML、售價4700元

▲Marc Jacobs,寶格麗,BURBERRY,香水,香氛。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs,寶格麗,BURBERRY,香水,香氛。（圖／品牌提供）

Marc Jacobs的Daisy雛菊系列向來是熱賣之作，其浪漫輕盈的花香調，讓人聞過上癮，包裝更是呼應其設計靈感以立體花朵打造，在最近品牌攜手日本藝術家村上隆，將香水瓶蓋上的花朵以更加可愛有趣的方式呈現，不僅每一朵小花都有不同樣貌，令人上癮的香氣更是吸引行家收藏。

＃寶格麗 城市森林香精

▲Marc Jacobs,寶格麗,BURBERRY,香水,香氛。（圖／品牌提供）

「在這次全新詮釋中，我希望以最濃烈的形式，重新回訪城市森林淡香精的經典香氛輪廓，向大自然的生命力與木質恆久的力量致敬。」調香大師Alberto Morillas將城市森林淡香精重新詮釋，推出更加木質、濃郁以及持久的香精版本，透過柏木精萃與羊絨木香為整體香氣打造沉穩性感魅力。

＃BURBERRY HER女性香精

▲Marc Jacobs,寶格麗,BURBERRY,香水,香氛。（圖／品牌提供）

捕捉倫敦女性甜美自信的一面，結合春季櫻花樹為都市帶來的粉紅色邂逅，HER女性香精運用櫻桃、梨打造香甜可口的氛圍，鮮奶油調加上琥珀香調，打造出溫潤滑順的滋味，最後香草原精與麝香讓味蕾帶來甜蜜尾韻，結合香水瓶身嫩粉紅色的設計，更顯少女氛圍。

關鍵字：

Marc Jacobs, 寶格麗, BURBERRY, 香水, 香氛

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