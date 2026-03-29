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一談戀愛就六親不認的三大星座！TOP 1直接斷開所有社交　愛人才是唯一重心

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

談戀愛本該是人生中甜蜜的一段旅程，但有些人一旦進入感情，就像開啟「戀愛濾鏡」，眼中只剩另一半，朋友、家人甚至原本的生活節奏都被拋在腦後。這類型的人常被形容為「戀愛腦」，不僅容易忽略身邊重要的人，也可能在感情中過度投入，究竟哪些星座最容易一談戀愛就六親不認？以下三個星座上榜。

▲▼ 。（圖／IG）

TOP 3：雙魚座

雙魚座天生浪漫，對愛情有強烈憧憬，一旦戀愛就會全心投入，容易把另一半當成生活的重心，甚至願意為對方調整自己的作息與社交圈，常常因為沉浸在兩人世界而忽略朋友與家人，情感依附性高，也讓他們在戀愛中顯得格外投入與「消失」。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座重感情且極度顧家，但一旦認定對象，會迅速把對方納入「自己人」的範圍，將情感優先順位大幅調整，把時間與精力幾乎都投注在另一半身上，朋友邀約開始變少，甚至連家人都會被排在後面，對愛情的投入程度往往超乎想像。

TOP 1：天蠍座

天蠍座愛得深也愛得極端，一旦陷入戀情，就會全情投入且高度專注於另一半，佔有慾與控制慾強烈，容易把感情視為唯一重心，其他人際關係自然被邊緣化，不只「六親不認」，甚至會主動切斷不必要的社交，只為維繫這段感情的穩定與安全感。

關鍵字：

戀愛, 星座, 占卜

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