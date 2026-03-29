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入職好公司＝我很優秀？別用高分迷失自我價值觀

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文／勝木健太　圖／大是文化、AI示意圖

持續優秀，卻失去自由── 高分人生型

職業,工作,大是文化。（圖／大是文化、AI）

▲用優秀工作評鑑自我價值，真的是自己想要的嗎？（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

你曾以名校為目標，每天不斷努力讀書、在考試中取勝。考上頂尖大學後，進入優秀公司便成為下一個評估指標。

追求就業難度高的顧問公司、貿易公司或科技業外商，這不過是把成績單上的高分，換成了知名企業名單而已。

這場遊戲規則清楚，看起來似乎很公平，至少在一開始時是這樣。

然而門檻只會不斷提升，你總在找最佳解答，不斷往更高目標前進。不論是年收入、職位、市場價值、企業品牌等，凡是能化為數字的，全都成為排序的材料。努力磨練技能、累積實績、持續回應期待，認為只要停下就是失敗、休息就會讓人不安。在不知不覺間，你已搞不清楚自己正往哪裡前進。

對高分人生型來說，優秀不只是成功的技巧，更是肯定自我存在的根據。

然而，一旦踏入社會，標準就變得模糊，規則也瞬息萬變。怎麼做才算優秀？這個問題，可能只因環境脈絡改變，就被輕易顛倒。

即便如此，他們仍不可能停下腳步。因為一旦停止成長，就會不知道自己該做什麼。然而，得到的肯定越多，下一個門檻就越快出現；即使獲得讚賞，也無法感到安心。

努力本應是實現目標的手段，現在卻變成為了平息不安，而不得不做的事。

我們不禁自問，自己到底是為了什麼才走到今天，卻找不到答案。因為一路走來，我們追求的不是自己真正想做的事，而是看起來更好的選擇。

主動退出排名競賽吧！

在社會上，沒有模擬考，也沒有成績單。儘管如此，我們仍會下意識尋找能衡量自己位置的標準。像是年收入、公司名氣、職稱……這些數字變成新的分數，支配人們思考。

就像當年以考上名校為目標，在成為社會人士後，你仍反覆問自己：「接下來應該去哪裡？」最後才發現，人生的主軸早已脫離自己，而自身價值觀也在不知不覺間，悄然消失了。

人生的排名競賽並沒有終點，但其實你可以親手終結這個遊戲。

當你終於願意停下腳步，面對那個問題：「在這場比賽的終點，是否真的有我期盼的人生？」只屬於你的人生藍圖，才會慢慢浮現。退出比賽，並非單純結束。那是一個全新的起點，讓你重新啟動自己的人生。

【推薦書籍】

職業,工作,大是文化。（圖／大是文化、AI）

書名：《大家眼中的好公司，為什麼我做得鬱悶？》

作者：勝木健太

簡介：「穩定」往往變成消耗，你該留下還是離開？工作者最常遇到的七種「成就困境」怎麼破解，擺脫合理卻不合適的人生。作者勝木健太曾任職三菱日聯銀行、普華永道、德勤等知名大企業。

出版社：大是文化

關鍵字：

職業, 工作, 大是文化

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