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美周記／LANEIGE氣墊妝養合一升級、EX NIHILO推迷幻樂土濃香精

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記者曾怡嘉／綜合報導

最近美妝圈從底妝到香氛都有不少新動作，不只講求效果，也更重視使用當下的感受。《ET FASHION》整理最新話題新品，一次快速看懂各自亮點。

1. 氣墊不只拚遮瑕，也開始拚「妝養合一」

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲（從左到右）NEO雙效持妝柔霧氣墊 與 NEO雙效持妝水光氣墊。

LANEIGE推出全新升級NEO雙效持妝氣墊系列，將原有的NEO型塑霧感氣墊、NEO光感氣墊，全面進化為NEO雙效持妝柔霧氣墊與NEO雙效持妝水光氣墊。亮點在於主打360°全方位無瑕底妝體驗、長效持妝，以及結合保養概念的底妝訴求，讓柔霧與水光妝效各自對應不同上妝需求。上市資訊、通路與價格尚未公布。

 2. 一支香氣，把蔚藍海岸的夕陽裝進瓶中

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲（從左到右）迷幻樂土濃香精、迷幻樂土淡香精。

EX NIHILO將經典迷幻樂土淡香精再向上推進打造全新濃香精，前調以粉紅胡椒、紅薑開場，中段有Petalia™花香調與黑醋栗撐起層次，尾韻則落在雪松木、Akigalawood™、琥珀木質分子與麝香，整體走向更馥郁，也帶有酸甜果香與性感木質感。

3. 頭皮養護新品，把「養土地」的概念借來養髮

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲阿原 人參豐盈養髮液，50ml，2,980元。

全新人參豐盈養髮液以頭皮養護為核心，延伸品牌長年深耕青草植萃與頭皮研究的方向，並以「翻土、施肥、養菌」作為靈感，回應現代人對頭皮與髮絲健康的需求。

4. 從洗澡到居家空間，都能一路聞到花香

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲蕾莉歐 紫茉花語香氛系列品項相當完整。

蕾莉歐為迎接母親節推出全新「紫茉花語香氛系列」，靈感來自神秘優雅的紫茉莉。系列涵蓋沐浴、身體保養到居家香氛，強調以層層堆疊的花香，打造更完整的香氛儀式感。

關鍵字：

底妝, 香氛, 養髮, 母親節, 新品

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