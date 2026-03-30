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誠品開賣「日本文房具大賞」單品　乳牛飛碟收納袋、機能魔擦筆7折起

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▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

「2026日本文房具屋大賞」名單日前揭曉，誠品書店也同步引進多款話題獲獎單品 。今年設計趨勢走向「獵奇幽默」與「極致機能」兩大極端，像是拉起拉鍊就能模擬乳牛被 UFO 綁架的收納袋，講求流暢手感的 PILOT 魔擦筆等。誠品還推出獲獎商品全面 7 折起，文具潮藝全館單筆滿 1,200 元現折 100 元，文具迷不必飛日本也能輕鬆入手。

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

▲勇奪「創意賞」的飛碟造型平面收納袋，設計概念充滿惡搞趣味。

從 2013 年開始舉辦的文房具屋さん大賞，今年邁入第 14 年，審查員是由大型書店、文具專賣店、百貨店等 13 間業界第一線代表組成審查員，從構想、機能及設計 3 個面向進行審查，評審員都是文具銷售人員，票選結果就是分析今年度會在日本熱門銷售的文具單品。

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

由 sun-star 設計並勇奪「創意賞」的飛碟造型平面收納袋，設計概念充滿惡搞趣味，拉鍊上的乳牛隨著移動就像被吸入幽浮中，且 UFO 部分採用反光材質，夜間外出使用還兼具警示安全性。另一款「筆袋筆盒賞」冠軍則是蟬殼造型筆袋，巨大且逼真的絨毛觸感，掛在包包上宛如真蟬攀附，筆具從背後「破殼而出」的瞬間吸睛度十足。

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

手帳愛好者請關注獲得「彩繪筆賞」冠軍的 LAMECO 亮粉彩繪筆，透明水性顏料中揉入細緻亮粉，疊加在插圖上能創造立體閃光卻不掩蓋原色。還有「審查員特別賞」則以飛碟造型書籤將光束化為透明夾，精確標示閱讀進度的飛碟造型書籤獲得，另一款獲獎的「卡帶造型捲尺」也具興味，則將復古錄音帶縮小，變成可掛在包包上的實用測量器。

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

除了趣味外，實用性也是大賞的評選核心。表現穩定的 PILOT「新極灰三色按鍵魔擦筆」憑藉細緻的針錐筆尖與流暢手感，奪下象徵技術突破的「年度機能大賞」，一枝筆包辦紅藍黑三色且可擦拭，是商務人士的高效首選 。而學生最愛的 Juice Plus 果汁筆也拿下原子筆賞首獎，以高 CP 值與滑順體驗勝出。

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

MIDORI Yuru Log 軟木印章獲得「印章賞」首獎，其軟木材質能有效吸震，連續按壓兩百次以上也不易暈染，減少手部負擔，療癒系的 MIDORI 和食微縮磁鐵也獲得特別賞肯定，精緻還原壽司與團子造型，讓辦公桌充滿日式生活感。

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

誠品線上表示，即起推出「2026日本文房具屋大賞主題展」，眾多獲獎商品全面 7 折起，4／3 前於文具潮藝全館消費單筆滿 1,200 元，還可現折 100 元。

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供） ▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

▲誠品線上開賣「2026日本文房具屋大賞」文具單品。（圖／業者提供）

日系居家品牌無印良品近期在台舉辦春夏新品發表會，推出涼感透氣服飾、包款配件、生活雜貨等相關新品，文具類除了推出新款彩色便條紙，也因應近年追星療癒熱潮，還推出可放置娃娃、明星小卡、應援商品的追星用包款，售價 890 元至 1,090 元，搭配小型展示收納包及其對應的內頁，擴充收藏與展示用途，豐富應援系列的品項，全系列售價 49 元至 990 元，預計 3 月至 5 月陸續上市。

▲無印良品春夏新品發表會。（圖／品牌提供）

其他包括可站立的聚丙烯立式風琴檔案分隔夾，能有系統地整理文件與小物，並隨內容物多寡伸縮調整寬度，也可放入收納盒中作為隔板使用，售價 90 元至 150 元，預計 6 月上市。

關鍵字：

2026日本文房具屋大賞, 誠品書店, sun-star, PILOT, MIDORI, 飛碟造型收納袋, 蟬殼筆袋, 魔擦筆, 軟木印章, 文具促銷

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