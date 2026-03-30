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星巴克今起「指定品項買一送一」　限定10款看有沒有你想喝的？

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▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春日到來，星巴克今（3／30）起一連兩天，推出指定品項大杯以上買一送一優惠，鼓勵消費者為季節嚐鮮，享受新意，共有 10 款指定飲品推出好友優惠，包括咖啡、星冰樂、果茶與星沁爽等選項，看看其中是否有你想喝的？伯朗咖啡館 3 月份每周一也針對會員推出每日、美式咖啡買一送一優惠，開啟上班好心情迎接即將到來的春假吧。

▲星巴克買一送一。（圖／品牌提供）

星巴克在 3 月尾聲 3／30、3／31 一連兩天，推出「春日煥新 指定品項 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，消費者至店購買購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

10 款指定優惠的品項包括：冷萃咖啡、美式咖啡（含特選）、燕麥奶那堤（含特選）、濃萃義式厚那堤（含特選）、經典紅茶那堤、冰搖果茶、冰搖檸檬果茶、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽。另外請注意優惠不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點以及部分指定門市不提供優惠門市請看文後列表

▲星巴克買一送一,伯朗咖啡。（圖／翻攝伯朗咖啡館官方粉絲頁）

伯朗咖啡館在 3 月底前，每周一持伯朗 Lounge 卡消費，可享美式咖啡、本日咖啡買一送一，此優惠需全額以 Lounge 卡儲值金付費，美式咖啡與本日咖啡不限冰熱、容量，結帳金額以高價品計算。（南京概念店、科大概念店、城堡及員山門市不配合活動）

星巴克買一送一不提供優惠門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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