台北時裝周亮點整理！JUST IN XX暗夜博物館、DANIEL WONG辦公室印花吸睛

記者鮑璿安／綜合報導

台北時裝周2026秋冬系列於3月26日至29日在松山文創園區登場，本季來到新的轉型節點，從各個品牌的特色印花出發，進一步探索布料與身體之間的關係，設計師們各自用不同語言回應，也讓台灣時尚在國際視角中多了更立體的樣貌，以下就一次將大秀重點整理給你。





▲DANIEL WONG這一季帶來《WORK IN PROGRESS 未完待續》，直接把「辦公室」變成創作起點。（圖／臺北時裝週提供）

DANIEL WONG這一季帶來《WORK IN PROGRESS 未完待續》，直接把「辦公室」變成創作起點。那些我們再熟悉不過的表格、網格與流程，被轉化成印花與結構，出現在西裝外套與裙裝上，服裝不只是穿在身上，更像是一套可以被閱讀的系統。剪裁上則刻意拆解既有的辦公服比例，透過位移與重組讓輪廓產生流動感，搭配材質拼接，把原本偏功能性的細節轉為視覺亮點。





▲JUST IN XX在AW26《LONE STAR》中打造一座帶點詭譎氛圍的「暗夜博物館」 。（圖／臺北時裝週提供）

JUST IN XX則走向另一個極端，在AW26《LONE STAR》中打造一座帶點詭譎氛圍的「暗夜博物館」。軍裝、蕾絲、街頭輪廓被混在一起，像是不同時代的角色同時附身在一個人身上。骷髏與肋骨的結構語言，與拿破崙式外套交錯出一種帶點戲劇性的視覺張力。最有趣的是配件，瓶蓋、臂章、甚至各種微型物件被轉化成身體的一部分，讓穿搭變成一種可堆疊的「裝置」。





▲Liyu Tsai則把節奏慢下來，以30週年系列「形．時序 FORME & TEMPS」回到更內在的命題 。（圖／臺北時裝週提供）

Liyu Tsai則把節奏慢下來，以30週年系列「形．時序 FORME & TEMPS」回到更內在的命題，設計師關注的是時間如何影響形體，並將這個抽象概念轉化為服裝的結構與流動。大量布料與垂墜線條在行走之間自然變化，讓服裝本身像是在「生成」。細節中可以看到麥穗與橄欖枝的意象，被融入剪裁與裝飾之中，帶出成熟與內在力量。材質選擇也相當講究，從金蔥羽毛布到鏡面布，讓光影在不同角度產生變化，進一步強化情緒層次。